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Вэнс признал наличие разногласий с Нетаньяху

First News Media09:00 - Сегодня
Вэнс признал наличие разногласий с Нетаньяху

Вице-президент США Джей Ди Вэнс признал, что у него бывают разногласия с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

"Израиль - замечательный партнер, это союзник США. Но как это бывает в отношениях с Францией, Великобританией или любым другим союзником Соединенных Штатов, иногда наши мнения расходятся", - сказал Вэнс в интервью телеканалу Fox News.

Он добавил, что его задача как вице-президента заключается в защите интересов исключительно своей страны. "Когда наши интересы совпадают с [интересами] Израиля, мы обсуждаем, как добиться общих целей. Когда моя точка зрения отличается от [позиции] премьер-министра Израиля, мы честно это обсуждаем", - добавил Вэнс.

Говоря о перспективах урегулирования конфликта с Ираном, вице-президент США отметил, что стремится внести свой вклад в его завершение. "Я абсолютно точно пытаюсь сделать это. Но иногда требуется сделать один шаг вперед и два назад, а потом сделать три шага вперед и один назад", - указал он.

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