В некоторых районах Азербайджана выпали осадки и прогремели грозы

Обнародована фактическая погода по состоянию на 9:00 6 августа.

Как сообщили 1news.az в Национальной службе гидрометеорологии, погода на территории страны была преимущественно без осадков. Однако в некоторых горных и предгорных районах прошли кратковременные дожди, прогремели грозы.

Количество выпавших осадков в Дашкясане, Кедабее, Шамкире, Исмайыллы, Хачмазе, Грызе, Гусаре, Гяндже, Сарыбаше (Гах) и Шеки составило 1 мм.

В настоящее время в Баку и на Абшеронском полуострове дует северо-западный ветер, максимальная скорость которого составляет 18 м/с. В регионах наблюдается юго-восточный ветер. Максимальная скорость ветра достигает 21 м/с в Джульфе и 16 м/с в Нахчыване.

Максимальная температура воздуха составила до 34 градусов тепла в Баку и на Абшеронском полуострове, до 38 градусов в Нахчыванской АР, до 39 градусов в низменных (Аранских) районах и до 26 градусов в горных районах.