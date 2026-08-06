В Агджабеди машина съехала с дороги: есть погибший и пострадавший

В Агджабединском районе произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Trend, Мусаев Эльдениз Эльдар оглу, 1986 года рождения, управляя по доверенности принадлежащим Алиеву Рустаму Музаффар оглу автомобилем марки «Naz Lifan», при движении из села Салманбейли в направлении города Агджабеди потерял управление. В результате автомобиль съехал с проезжей части.

От полученных травм водитель Эльданиз Мусаев скончался на месте происшествия. Находившийся в машине в качестве пассажира владелец автомобиля Рустам Алиев получил резано-ссадинную рану теменной области головы.

По факту проводится предварительное следствие.