Из-за низкого уровня воды в Рейне в Кельне нашли 500 кг бомбу времен Второй мировой

Недалеко от парка "Райнпарк" в Кельне (Германия) из-за чрезвычайно низкого уровня воды в реке Рейн на поверхности оказалась крупная бомба времен Второй мировой войны.

Об этом сообщает агентство dpa со ссылкой на представителей городских властей.

В связи с обнаружением 500-килограммовой американской авиабомбы городские власти планируют эвакуировать около 360 человек, проживающих или работающих в радиусе 400 метров от места находки. Среди тех, кого коснулась эвакуация, – жители дома престарелых и сотрудники расположенных поблизости телестудий RTL.

Уровень воды в Рейне в Кельне вновь достиг рекордно низкого значения из-за продолжительной жары и засухи. В четверг показатель опустился до 67 сантиметров, что соответствует историческому минимуму, зафиксированному всего несколько дней назад. Низкий уровень воды нарушил судоходство на самом оживленном внутреннем водном пути Германии.