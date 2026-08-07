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Никол Пашинян указал на проблемы ЕАЭС

First News Media11:17 - 07 / 08 / 2026
Никол Пашинян указал на проблемы ЕАЭС

Одним из основополагающих принципов Евразийского экономического союза является обеспечение свободного движения товаров, услуг, капитала и рабочей силы, к сожалению, на практике эти принципы реализуются не в полной мере.

Об этом на заседании Евразийского межправительственного совета в Киргизии 7 августа заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Отдельные ограничения и административные меры продолжают препятствовать полноценному функционированию общего рынка, снижая предсказуемость условий ведения бизнеса и эффективность интеграционных процессов, сказал он.

«Армения неизменно обеспечивает максимально благоприятные, равные и недискриминационные условия для деятельности хозяйствующих субъектов всех государств Евразийского экономического союза.

Мы последовательно исходим из того, что аналогичный подход должен применяться на всей территории Евразийского экономического союза. Именно поэтому мы считаем принципиально важным, чтобы любые меры, способные повлиять на доступ товаров и услуг государств-членов на общий рынок, принимались исключительно в соответствии с правом ЕАЭС, на основе согласованных процедур и в рамках конструктивного взаимодействия между компетентными органами.

Игнорирование подобных вопросов способно не только затормозить дальнейшее развитие Евразийского экономического союза, но и негативно повлиять на отношение к нему со стороны граждан и делового сообщества наших стран.

В конечном итоге такие проблемы перестают быть проблемами отдельного государства-члена, они становятся общей проблемой всего объединения.

Именно поэтому нам необходимо своевременно устранять возникающие барьеры, предотвращать деградацию торгово-экономических отношений внутри ЕАЭС, минимизировать репутационные и предпринимательские риски и последовательно укреплять взаимное доверие.

Следует также признать, что по ряду направлений стратегические цели пока не достигнуты в полном объёме. Это означает, что сегодня нам необходимо сосредоточиться не только на обсуждении новых инициатив, но и на практической реализации уже принятых решений, ускорении согласительных процедур и повышении эффективности работы институтов ЕАЭС», — отметил Пашинян.

Источник: news.am

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