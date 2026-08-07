Еще одна женщина умерла после эстетической операции - ОБНОВЛЕНО

Прокуратура расследует факт смерти пациентки после эстетической операции в Баку.

Об этом 1news.az сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры.

Согласно информации, по факту смерти в клинике «Kəpəz» (Кяпаз) в прокуратуре Насиминского района начато соответствующее расследование.

Отметим, что вчера гражданка Германии турецкого происхождения Тюлин Турп скончалась после пластической операции в клинике «Kəpəz».

Сообщается, что операцию проводил хирург Сеймур Мамедов.

15:33

В больнице «Kəpəz», расположенной на территории Насиминского района города Баку, произошел смертельный случай.

Как сообщает «Qafqazinfo», гражданка Германии турецкого происхождения Тюлин Турп скончалась вчера после пластической операции, проведенной в этом медицинском учреждении.

Сообщается, что Тюлин Турп оперировал в клинике пластический хирург Сеймур Мамедов, и она скончалась из-за резкого ухудшения состояния здоровья.

Отметим, что ранее распространялась информация о гибели двух женщин, прооперированных Сеймуром Мамедовым. Это Нилюфар Абдулла (1989 года рождения) и Парвана Мирзоева (1991 года рождения).

Сообщалось, что обе женщины умерли после операций, проведенных С.Мамедовым в клинике «Etalon».