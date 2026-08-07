В Лянкяране мужчина обкрадывал просивших о помощи пенсионеров

В Лянкяране задержан мужчина, обманывавший пенсионеров.

Как сообщили 1news.az в региональной группе пресс-службы МВД, сотрудники полиции задержали ранее судимого 44-летнего Рухида Алиева, похищавшего средства граждан, которые обращались к нему за помощью при снятии денег в банкомате.

В результате мероприятий, проведенных сотрудниками Лянкяранского городского-районного отдела полиции, было установлено, что под предлогом оказания помощи пенсионерам, испытывавшим трудности со снятием наличных в банкомате, он завладевал средствами с их карт. В ходе расследования выяснилось, что таким способом он присвоил деньги в общей сложности 7 человек.

По данным фактам возбуждено уголовное дело, в отношении Р. Алиева решением суда избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.