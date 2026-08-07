В Абшероне мастера обкрадывали квартиру, где проводили ремонт

Из квартиры в Абшеронском районе похищены ювелирные изделия на общую сумму 5 тысяч манатов.

Как передает 1news.az, об этом сообщили в Министерстве внутренних дел.

В результате проведенных мероприятий были установлены и задержаны подозреваемые в совершении данного преступления Х.Джавадов и Н.Мустафаев.

В ходе расследования выяснилось, что они украли золотые украшения из квартиры, в которой работали в качестве мастеров.

Расследование продолжается.