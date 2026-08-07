В некоторых районах Азербайджана усилится ветер - ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

В связи с ветреной погодой, ожидаемой 8-9 августа в некоторых районах Азербайджана, объявлено желтое предупреждение.

Об этом сообщает 1news.az со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов.

В Нахчыванской АР, Джебраиле, Гёранбое, Нафталане, Дашкесане, Мингячевире, Джалилабаде, Билясуваре, Гаджигабуле, Хачмазе, Сиязане, Шабране, Гусаре в соответствии с жёлтым предупреждением максимальная скорость юго-восточного ветра составит 13.9-20.7 м/с.