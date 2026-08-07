PASHA Holding продолжает успешную реализацию проекта «Fərqindəlik», который был запущен в 2025 году - ФОТО

Проект «Fərqindəlik», реализуемый PASHA Holding в рамках стратегии корпоративной социальной ответственности (КСО), направлен на повышение уровня медицинской грамотности населения страны, популяризацию профилактических медицинских обследований и содействие раннему выявлению заболеваний.

Проект, стартовавший в 2025 году, был реализован в течение прошлого года в три этапа и охватил 30 районов Азербайджана. В рамках мероприятий, проведённых в сотрудничестве с Министерством здравоохранения Азербайджанской Республики, компанией All Medical, местными клиниками и органами исполнительной власти, медицинские обследования прошли тысячи жителей.

Учитывая успешные результаты проекта, в 2026 году были реализованы его четвёртый и пятый этапы. В рамках выездных медицинских акций, проводимых с марта текущего года, обследования были организованы ещё в 16 районах, благодаря чему география проекта значительно расширилась.

По состоянию на август 2026 года проект «Fərqindəlik» в общей сложности охватил 46 районов страны в рамках пяти этапов реализации. В дальнейшем проект будет продолжен и охватит ещё более широкую территорию, способствуя расширению возможностей для прохождения профилактических медицинских обследований и ранней диагностики заболеваний. Кроме того, участникам, у которых во время обследований впервые был выявлен сахарный диабет, были подарены глюкометры.

В рамках проекта продолжаются выездные медицинские обследования. На этой неделе очередные акции планируется провести в Джалилабадском и Нефтчалинском районах.

Общественное здоровье является одним из ключевых направлений стратегии корпоративной социальной ответственности PASHA Holding. Проект «Fərqindəlik» представляет собой одну из долгосрочных инициатив компании, направленных не только на повышение доступности медицинских услуг, но и на формирование культуры здорового образа жизни, раннего выявления заболеваний и повышение осведомлённости населения о важности профилактических медицинских обследований.