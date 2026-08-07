Срезал линии электропередачи и сдавал на лом: подробности серийных краж на 70 тысяч манатов - ВИДЕО

В Сабунчинском и Хазарском районах столицы, а также в Абшеронском районе с различных адресов были похищены электрические провода на общую сумму 70 тысяч манатов.

Как передает 1news.az, об этом сообщили в пресс-службе МВД.

Отмечается, что в результате мероприятий, проведенных сотрудниками 15-го отделения полиции Сабунчинского РУП, по подозрению в совершении кражи был задержан ранее судимый 42-летний Замин Джафаров.

В ходе расследования было установлено, что задержанный в разное время в ночные часы демонтировал проходившие по указанным территориям линии электропередачи, похищал провода и сдавал их в пункты приема цветных металлов.

По данным фактам расследование продолжается.