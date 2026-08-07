 Генпрокуратура: В Тертере задержан подозреваемый в убийстве пожилых супругов и поджоге их дома - ОБНОВЛЕНО | 1news.az | Новости
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Общество

Генпрокуратура: В Тертере задержан подозреваемый в убийстве пожилых супругов и поджоге их дома - ОБНОВЛЕНО

Фаига Мамедова11:40 - 07 / 08 / 2026
Генпрокуратура: В Тертере задержан подозреваемый в убийстве пожилых супругов и поджоге их дома - ОБНОВЛЕНО

В Тертере задержан мужчина, который, устроив пожар, убил двух человек и попытался замести следы преступления.

Как сообщает 1news.az, информацию об этом распространила пресс-служба Генеральной прокуратуры.

В результате комплексных следственных и оперативно-розыскных мероприятий, проведённых в связи с пожаром в частном жилом доме в Тертере, установлено, что инцидент является тяжким преступлением, сопровождавшимся умышленным убийством двух человек. Было установлено, что с целью сокрытия следов преступления дом был подожжён, проживавшие в нём супруги погибли, а также была похищена крупная сумма денег.

Так, 6 августа 2026 года поступила информация о пожаре в частном жилом доме по адресу: город Тертер, улица Наримана Нариманова, дом 38.

На место происшествия были привлечены силы Государственной службы пожарной охраны Министерства по чрезвычайным ситуациям. После того, как пожар был потушен, в доме были обнаружены тела проживавших там Аскера Вели оглу Самедова, 1941 года рождения, и его супруги Адили Солтан гызы Гусейновой, 1954 года рождения.

По факту в Тертерской районной прокуратуре было возбуждено уголовное дело и начато предварительное следствие.

Для установления всех обстоятельств происшествия, первоначально зарегистрированного как пожар, в том числе причин смерти людей и возникновения возгорания, оперативно были проведены масштабные комплексные следственные и оперативно-розыскные мероприятия с участием прокуроров-криминалистов Управления криминалистики и информационных технологий Генеральной прокуратуры Азербайджана, следователей Оперативно-следственного управления Министерства по чрезвычайным ситуациям, сотрудников Тертерской районной прокуратуры и районного отдела полиции, а также экспертов Центра судебной экспертизы Министерства юстиции.

Был проведён осмотр места происшествия, изъяты вещественные доказательства, назначены необходимые экспертизы, допрошено большое число лиц, а полученная информация сопоставлена и проанализирована.

Собранные доказательства позволили установить, что пожар не был случайным и был связан с умышленным убийством.

В ходе предварительного следствия возникли основания для подозрения в том, что Вугар Мехман оглу Бахшалиев 6 августа завладел крупной суммой денег в указанном частном доме, а затем, с целью сокрытия следов кражи, поджёг дом и умышленно убил проживавших там Аскера Самедова и Адилю Гусейнову.

На основании собранных доказательств действия Вугара Бахшалиева были квалифицированы по статьям 120.2.4 (убийство общеопасным способом), 120.2.5 (убийство из корыстных побуждений), 120.2.6 (убийство с целью скрыть другое преступление) и 120.2.7 (убийство двух лиц) Уголовного кодекса Азербайджанской Республики. Он задержан прокуратурой в качестве подозреваемого.

В настоящее время производство по уголовному делу продолжается в Управлении криминалистики и информационных технологий Генеральной прокуратуры.

Принимаются необходимые меры для полного и всестороннего расследования всех обстоятельств преступления, в том числе причин и условий его совершения, а также для дачи правовой оценки произошедшему.

10:33

Вчера утром в городе Тертер произошел пожар, в результате которого погибли супруги. Как выяснилось, это было умышленное преступление.

Как передает 1news.az, по информации, полученной Qafqazinfo, преступление совершил житель района Вугар Бахшалиев (1987 г. р.). Установлено, что на рассвете он проник в дом Аскера Вели оглу Самедова (1941 г. р.) и его супруги Адили Солтан гызы Гусейновой (1954 г. р.) с целью кражи, после чего поджег дом и скрылся.

В результате происшествия погибли 85-летний мужчина и 72-летняя женщина.

Сын погибших заявил, что во время происшествия из дома было украдено 15 тысяч манатов. В результате проведенных сотрудниками полиции мероприятий В. Бахшалиев был задержан.

В настоящее время устанавливается, были ли пожилые супруги убиты до поджога или скончались в результате самого пожара.

По факту возбуждено уголовное дело, расследование продолжается.

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