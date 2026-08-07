УЕФА заменил судейскую бригаду на ответный матч «Сабах» – «Орхус» в Лиге чемпионов

УЕФА произвел замену судейской бригады, назначенной на ответную игру III квалификационного раунда Лиги чемпионов между клубами «Сабах» и «Орхус».

Как сообщает Report, изначально УЕФА утвердил на данный поединок группу португальских рефери под руководством Жоау Пинейру, но позднее принял решение пересмотреть это назначение.

Встречу в Баку будет судить французский арбитр Вилли Делажо. Его ассистентами выступят Эрван Финжан и Валентен Эврар, а обязанности четвертого судьи возьмет на себя Эрик Ваттелье. В качестве арбитра VAR назначен Бастьен Дешепи, роль AVAR отведена Николя Рэнвилю.

Напомним, что ответная встреча «Сабах» – «Орхус» запланирована на 11 августа и пройдет на стадионе «Банк Республика Арена». В первом матче датский клуб одержал победу с результатом 2:1.