США, Азербайджан и Армения распространили совместное заявление к годовщине Вашингтонского саммита

США, Азербайджан и Армения распространили совместное заявление по случаю первой годовщины мирного саммита, состоявшегося в Белом доме.

Совместное заявление было опубликовано Министерством иностранных дел Азербайджана

"Год назад Президент США Дональд Трамп провел в Белом доме исторический саммит с участием Президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна, в ходе которого Президент Ильхам Алиев и премьер-министр Никол Пашинян подписали Совместную декларацию о мире. В присутствии трех лидеров министры иностранных дел Армении и Азербайджана парафировали проект «Соглашения об установлении мира и межгосударственных отношений между Республикой Армения и Азербайджанской Республикой». В первую годовщину этого события мы с гордостью отмечаем достижения, которых наши страны добились совместными усилиями, и преисполнены решимости продолжать работу на этой основе, чтобы положить конец десятилетиям конфликта и вывести Южный Кавказ на путь более процветающего будущего. В знак высокой оценки этих исторических и важных усилий по обеспечению мира Президент Ильхам Алиев и премьер-министр Никол Пашинян совместно выдвинули кандидатуру Президента Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира.

Совместная декларация при поддержке США определила конкретную дорожную карту для укрепления мира между Арменией и Азербайджаном, обеспечения процветания и углубления партнерства. За прошедший год с момента встречи лидеров двух стран была проделана фундаментальная работа для обеспечения дальнейшего устойчивого прогресса.

✓ Армения и Азербайджан сохраняют стабильность вдоль армяно-азербайджанской границы, при этом обе стороны предпринимают конкретные шаги по укреплению доверия посредством мер, направленных на нормализацию отношений, делимитацию границы и обеспечение долгосрочной стабильности.

✓ «Маршрут Трампа во имя международного мира и процветания» (TRIPP), который будет представлять собой мультимодальный транзитный маршрут, благодаря конкретным достижениям постепенно превращается из идеи в реальность. В частности, достигнута договоренность между США и Арменией о создании компании TRIPP Development Company, которая будет руководить развитием инфраструктуры. В Армении уже ведутся инженерно-изыскательские работы. Азербайджан практически завершил строительство на своей территории автомобильной и железной дорог, которые соединятся с TRIPP в Армении. Три страны также поддерживают строительство линии электропередачи вдоль маршрута TRIPP.

✓ США выделили 201 миллион долларов Фонду предпринимательства Транскаспийского маршрута для привлечения инвестиций частного сектора в Транскаспийский торговый маршрут (Средний коридор) в Южном Кавказе и Центральной Азии.

✓ США продолжили углублять отношения как с Арменией, так и с Азербайджаном, подписав хартии о формировании новых двусторонних стратегических партнерств, а также меморандумы о взаимопонимании в сферах энергетической безопасности, пограничной инфраструктуры и безопасности, инноваций в области искусственного интеллекта и полупроводников, а также критически важных полезных ископаемых. Эти договоренности являются инвестициями в долгосрочное процветание всех трех стран и уже приносят конкретные результаты.

✓ В соответствии с духом мирного саммита в Белом доме Азербайджан в одностороннем порядке снял все транзитные ограничения в отношении Армении. За прошедший год через территорию Азербайджана в Армению и из Армении было перевезено около 60 тысяч тонн грузов. Кроме того, Азербайджан поставил Армении 20 тысяч тонн нефтепродуктов. Две страны продолжают работать над увеличением объемов двусторонней торговли.

✓ Телекоммуникационные операторы двух стран подписали соглашение об интернет-соединении, которое будет способствовать диверсификации региональных маршрутов связи, повышению надежности и устойчивости телекоммуникационной инфраструктуры Южного Кавказа, а также ее развитию в рамках евразийских телекоммуникационных сетей.

✓ В подтверждение того, что эпоха неурегулированного конфликта завершилась, Минская группа ОБСЕ и связанные с ней структуры были упразднены на основании совместного обращения Армении и Азербайджана.

✓ По приглашению США Армения и Азербайджан присоединились к Совету мира, продемонстрировав готовность вместе с США работать над созданием более мирного и процветающего мира.

США, Армения и Азербайджан вновь подтверждают свою непоколебимую поддержку суверенитета, территориальной целостности и юрисдикции Армении и Азербайджана в пределах их международно признанных границ. Все три государства подтверждают приверженность полной реализации Совместной декларации от 8 августа как в соответствии с ее буквой, так и духом, а также раскрытию огромного экономического потенциала региона. Кроме того, США привержены полной реализации двусторонних хартий и меморандумов о взаимопонимании, подписанных с Арменией и Азербайджаном, и дальнейшему укреплению двусторонних отношений с обеими странами.

Настоящий мир не устанавливается за один день. Однако, как заявил Президент Трамп, обещания выполняются. Шаги Азербайджана и Армении на пути к устойчивому миру служат примером для всего мира, и мы с нетерпением ожидаем светлого и процветающего будущего региона", говорится в заявлении.