Американское издание: Алиев назвал отношения Азербайджана и США лучшими за 34 года

Американское издание Breitbart News посвятило отдельный материал первой годовщине Вашингтонского мирного саммита, отметив роль Президента Азербайджана Ильхама Алиева и Президента США Дональда Трампа в формировании новой политической реальности на Южном Кавказе.

Как пишет издание, Ильхам Алиев, обращаясь к Дональду Трампу по случаю годовщины встречи 8 августа 2025 года, подчеркнул вклад американского лидера в прекращение многолетнего армяно-азербайджанского конфликта и создание основы для примирения и взаимовыгодного сотрудничества.

Breitbart напоминает, что год назад в Белом доме Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян при участии Дональда Трампа провели историческую встречу, по итогам которой министры иностранных дел двух стран парафировали мирное соглашение, а лидеры подписали Совместную декларацию.

Особое внимание американское издание обращает на практические результаты, достигнутые за прошедший год. Среди них названы снятие ограничений на грузовые перевозки в направлении Армении, начало поставок азербайджанских нефтепродуктов, а также транзит зерна и других товаров через территорию Азербайджана.

В публикации также отмечается состоявшийся 8 августа телефонный разговор Ильхама Алиева и Дональда Трампа. Лидеры обсудили развитие азербайджано-армянской торговли и реализацию TRIPP — «Маршрута Трампа для международного мира и процветания». По данным, приводимым Breitbart со ссылкой на Администрацию Президента Азербайджана, строительство соответствующей инфраструктуры на азербайджанской стороне приближается к завершению.

Отдельный акцент Breitbart делает на стремительном развитии отношений между Баку и Вашингтоном после Вашингтонского саммита.

Издание приводит слова Президента Ильхама Алиева о том, что сегодня азербайджано-американские связи достигли «самого высокого уровня за 34-летнюю историю дипломатических отношений» между двумя странами.

В этом контексте Breitbart напоминает о визите в Азербайджан вице-президента США Джей Ди Вэнса и подписании Хартии стратегического партнерства, охватывающей инвестиции, торговлю, энергетику, транспорт, искусственный интеллект и вопросы безопасности. Издание также отмечает решение Дональда Трампа продлить приостановку действия 907-й поправки к «Акту в поддержку свободы», которое Ильхам Алиев назвал важным шагом на пути к восстановлению исторической справедливости.

Breitbart приводит и сделанное ранее на IV Шушинском глобальном медиафоруме заявление Ильхама Алиева. Президент Азербайджана тогда подчеркнул отличие нынешней американской администрации от ее предшественников, которые, по его словам, на протяжении десятилетий фактически управляли конфликтом и сохраняли его в замороженном состоянии, тогда как команда Дональда Трампа смогла сформировать политические условия, при которых достижение мира стало возможным.

Таким образом, американское издание рассматривает прошедший после Вашингтонского саммита год не только как период закрепления мира между Азербайджаном и Арменией, но и как этап качественной трансформации отношений Баку и Вашингтона, а также формирования новой системы экономических и транспортных связей на Южном Кавказе.