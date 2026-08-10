Азербайджан в одностороннем порядке снял все транзитные ограничения в отношении Армении
Азербайджан в одностороннем порядке снял все транзитные ограничения в отношении Армении.
Об этом говорится в совместном заявлении США, Армении и Азербайджана по случаю первой годовщины мирного саммита в Белом доме.
«В соответствии с духом мирного саммита в Белом доме Азербайджан в одностороннем порядке снял все транзитные ограничения в отношении Армении», - говорится в заявлении.
Отмечается, что за год через территорию Азербайджана в Армению и из Армении было перевезено около 60 тысяч тонн грузов.
Кроме того, Азербайджан поставил Армении 20 тысяч тонн нефтепродуктов.
«Две страны продолжают работу по увеличению объемов двусторонней торговли», - говорится в заявлении.
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