Азербайджан в одностороннем порядке снял все транзитные ограничения в отношении Армении.

Об этом говорится в совместном заявлении США, Армении и Азербайджана по случаю первой годовщины мирного саммита в Белом доме.

«В соответствии с духом мирного саммита в Белом доме Азербайджан в одностороннем порядке снял все транзитные ограничения в отношении Армении», - говорится в заявлении.

Отмечается, что за год через территорию Азербайджана в Армению и из Армении было перевезено около 60 тысяч тонн грузов.

Кроме того, Азербайджан поставил Армении 20 тысяч тонн нефтепродуктов.

«Две страны продолжают работу по увеличению объемов двусторонней торговли», - говорится в заявлении.