Внесены изменения в Государственную программу по совершенствованию управления госимуществом в Азербайджане

В «Государственную программу по совершенствованию управления государственным имуществом в Азербайджанской Республике» внесены изменения.

Президент Ильхам Алиев подписал в связи с этим указ.

Текст документа опубликован на официальном интернет-сайте Президента Азербайджана.

Согласно изменениям, передача основных средств, находящихся в государственной собственности, первоначальная стоимость единицы которых превышает 5 тысяч манатов, между отдельными государственными органами и юридическими лицами, находящимися в государственной собственности, за исключением случаев, определённых Президентом Азербайджана, а также случаев, когда вопросы финансового и иного материально-технического обеспечения судов первой инстанции решаются министерством юстиции в соответствии со статьёй 86 закона «О судах и судьях», будет осуществляться на основании решений Кабинета министров, принимаемых после получения заключения Государственной службы по вопросам имущества при министерстве экономики.

Передача основных средств, находящихся в государственной собственности, первоначальная стоимость единицы которых составляет 5 тысяч манатов и ниже, между отдельными государственными органами и юридическими лицами, находящимися в государственной собственности, будет осуществляться на основании решений соответствующих государственных органов и юридических лиц, находящихся в государственной собственности, после получения письменного согласия Государственной службы по вопросам имущества при министерстве экономики.