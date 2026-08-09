БИГ выразила солидарность с коренными народами под управлением Франции и Нидерландов

Бакинская инициативная группа (БИГ) выступила с заявлением в поддержку коренных общин, находящихся под колониальным управлением Франции и Нидерландов.

Соответствующее заявление БИГ опубликовала в социальных сетях по случаю Всемирного дня коренных народов. В организации выразили уважение стойкости, культуре и самобытности общин по всему миру, подчеркнув солидарность с канаками Новой Каледонии, маори Французской Полинезии, калинаго и другими народами Гваделупы, Мартиники, Французской Гвианы, Сен-Мартена и Бонайре.

В БИГ отметили, что языки, культура и земли предков этих народов представляют собой живое наследие, требующее защиты и справедливости. Организация подтвердила приверженность продвижению прав и самоопределения коренных общин как ключевой части глобальной повестки деколонизации.

Источник: Report