Хикмет Гаджиев: Азербайджан доказал приверженность мирному процессу с Арменией

Азербайджан и Армения достигли финального этапа в процессе нормализации отношений, а текст мирного соглашения уже окончательно согласован и парафирован.

Об этом в интервью турецкому изданию Milliyet заявил помощник Президента Азербайджана – заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев.

Комментируя динамику переговоров, Гаджиев отметил, что благодаря инициативе Азербайджана к ключевым договоренностям удалось прийти в рекордные сроки — в период с 2023 по 2025 год.

«В Брюсселе и других европейских столицах любят говорить о мире. Но давайте вспомним историю: Франция и Германия подписали Елисейский договор только в 1963 году — спустя 18 лет после окончания Второй мировой войны. Мы же пришли к мирному соглашению всего за два года, продемонстрировав искренний настрой на мир, несмотря на тяжелое наследие прошлого», — подчеркнул представитель Администрации Президента.

Хикмет Гаджиев позитивно оценил продвижение действующим руководством Армении концепции «реальной Армении». При этом он указал, что главным условием для окончательного подписания документа остается закрепление этого подхода в новой конституции соседней страны:

«После завершения парламентских выборов в Армении и принятия ими новой конституции никаких юридических или политических препятствий для подписания договора не останется. Мы не намерены вмешиваться во внутренние дела Еревана. Наша цель — параллельно и эффективно довести до финала как азербайджано-армянский, так и турецко-армянский процессы нормализации».

Касаясь темы региональных коммуникаций, помощник Президента Азербайджана подчеркнул, что открытие Зангезурского коридора отвечает интересам не только Баку и Анкары, но и самого Еревана, который осознал пагубность многолетней самоизоляции.

Гаджиев также прокомментировал договоренности между США и Арменией по инфраструктурному проекту TRIPP.

«По информации, полученной от американской стороны, технико-экономическое обоснование (ТЭО) этого проекта будет полностью завершено уже этим летом, после чего начнется фаза активного строительства. Азербайджан и Турция уже создали самодостаточную и разветвленную логистическую сеть — успешно функционируют магистраль Баку – Тбилиси – Карс, газопроводы TANAP и TAP. Если Армения стремится стать частью этой глобальной инфраструктуры — мы приветствуем этот шаг».