Ильхам Алиев и Дональд Трамп обсудили экспорт нефтепродуктов и реализацию проекта TRIPP

В качестве позитивных фактов в ходе телефонного разговора Президента Азербайджана Ильхама Алиева с его американским коллегой Дональдом Трампом были отмечены экспорт азербайджанских нефтепродуктов в Армению, перевозка транзитных грузов через территорию Азербайджана в Армению, а также начало торговых отношений между двумя странами.

Стороны также подчеркнули важность проекта TRIPP с точки зрения региональной связности. В ходе беседы было сообщено, что работы по транспортной инфраструктуре на территории Азербайджана находятся на завершающей стадии, и выражена надежда на скорейшее начало работ по проекту TRIPP на территории Армении.

Источник: Report