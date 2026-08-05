Хикмет Гаджиев: Силы, распространяющие антиазербайджанскую пропаганду – это враги и Турции, и Азербайджана - ВИДЕО

Попытки посеять раздор между Азербайджаном и Турцией обречены на провал, убежден помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев.

«К сожалению, в турецком сегменте соцсетей, а иногда и в ряде медиаресурсов, существуют силы, распространяющие в отношении Азербайджана несправедливую, грязную пропаганду. Мы считаем эти силы врагами и Турции, и Азербайджана», - заявил Хикмет Гаджиев в интервью CNN Türk.

«Потому что наше братство настолько священно, для нас оно действительно является святыней. Мы обязаны беречь это братство, и мы оберегаем его. Мы должны передать его будущим поколениям как наследие», - сказал он.

«Однако эти люди, видя силу и мощь нашего братства, пытаются посредством грязной пропаганды нанести ему ущерб, посеять сомнения в сердцах турецкого народа, в общественном мнении Турции. Думаю, что им не удастся добиться своих целей. Еще раз повторяю: это братство досталось нам в наследие от наших предков. И наш долг - достойно сохранить его и передать будущим поколениям», - подчеркнул Хикмет Гаджиев.