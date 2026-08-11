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Президент Ильхам Алиев заложил фундамент комплекса социальных домов в городе Нахчыван

First News Media22:29 - 11 / 08 / 2026
Президент Ильхам Алиев заложил фундамент комплекса социальных домов в городе Нахчыван

11 августа Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев заложил в городе Нахчыване фундамент комплекса социальных домов, состоящих из 518 квартир.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, председатель правления Государственного агентства жилищного строительства Садиг Садыгов проинформировал главу государства об условиях, которые будут созданы в комплексе.

Было отмечено, что под строительство многоквартирных жилых домов (льготного жилья) в городе Нахчыван выделен земельный участок площадью около 5 гектаров.

В комплексе будет построено 16 шести- и семиэтажных зданий. Здесь будет в общей сложности 518 квартир. 93 из них будут однокомнатными, 37 – двухкомнатными, 351 – трехкомнатными, 37 – четырехкомнатными.

В жилом комплексе будет создана необходимая инфраструктура для комфорта жильцов. Здесь планируется построить детский сад и объекты общественного питания. Комплекс будет оснащен системами электро-, газо- и водоснабжения, отвода сточных вод. На территории предусмотрено проложить дороги и тротуары, провести работы по благоустройству и озеленению.

Глава государства также был проинформирован об уже реализованных и запланированных проектах Государственного агентства жилищного строительства.

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