От мира «на бумаге» к миру «на земле»: главные месседжи Совместного заявления Баку, Вашингтона и Еревана

Тысячи тонн грузов и миллионы долларов на транспортную связность, энергетическая безопасность и телекоммуникационные связи - за прошедшие двенадцать месяцев Южный Кавказ начал меняться не «на бумаге», а «на земле» - и именно это превращает годовщину Вашингтонского саммита в нечто гораздо большее, чем дипломатическую дату.

Политическая воля к миру, зафиксированная год назад в Белом доме, не осталась лишь символическим моментом – она начала воплощаться в новой региональной реальности.

В Совместном заявлении Азербайджана, США и Армении по случаю первой годовщины Саммита мира в Белом доме уже перечисляются конкретные результаты: 60 тыс. тонн грузов, 20 тыс. тонн нефтепродуктов, инженерные работы по TRIPP, финансирование для Среднего коридора, договоренность операторов связи, демонтаж институтов уже завершенного конфликта. Иными словами, если еще год назад мир на Южном Кавказе был политической декларацией, то сегодня он постепенно становится инфраструктурой.

Миростроительство на практике

За год, прошедший с Вашингтонского саммита, постепенно менялась сама политическая логика армяно-азербайджанских отношений. Если прежде центральным вопросом было разрешение многолетнего конфликта, то теперь стороны последовательно устраняют его институциональные и политические последствия.

Из Совместного заявления США, Армении и Азербайджана по случаю первой годовщины Саммита мира в Белом доме: «Соединенные Штаты, Армения и Азербайджан вновь подтверждают свою непоколебимую поддержку суверенитета, территориальной целостности и юрисдикции Армении и Азербайджана в пределах их международно признанных границ. Три государства сохраняют приверженность полной реализации Совместной декларации от 8 августа как по букве, так и по духу, а также раскрытию огромного экономического потенциала региона. Кроме того, Соединенные Штаты сохраняют приверженность полной реализации двусторонних хартий и меморандумов о взаимопонимании, подписанных с Арменией и Азербайджаном, и укреплению двусторонних отношений с обеими странами».

Сегодня на армяно-азербайджанской границе сохранялась стабильность, а Баку и Ереван продолжают конкретные шаги по нормализации отношений и укреплению взаимного доверия – как на уровне правительств, так и гражданских обществ.

Но, пожалуй, наиболее показательным символом этого процесса стал совместный запрос двух стран на роспуск Минской группы ОБСЕ. Из Совместного заявления США, Армении и Азербайджана по случаю первой годовщины Саммита мира в Белом доме: «Минская группа ОБСЕ и связанные с ней структуры были распущены по совместному запросу Армении и Азербайджана, что свидетельствует о завершении эпохи неурегулированного конфликта».

Это решение имеет значение далеко за пределами дипломатической процедуры. На протяжении десятилетий Минский процесс был одним из главных международных механизмов, связанных с армяно-азербайджанским конфликтом. Его ликвидация по совместной инициативе Баку и Еревана означает, что стороны больше не рассматривают прежнюю конфликтную архитектуру как часть своих отношений.

Именно здесь особенно заметна разница между августом 2025 года и августом 2026-го. Год назад в Вашингтоне была зафиксирована политическая воля к миру. Сегодня эта воля выражается уже в конкретных действиях, меняющих саму структуру отношений двух государств.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подчеркивает, что сегодня между двумя странами де-факто достигнут мир, и подчеркивает его преимущества. «Мы предприняли множество односторонних шагов, чтобы продемонстрировать, что мир существует не только на бумаге, его можно ощутить в повседневной жизни. Азербайджан снял все ограничения на транзит товаров через свою территорию в Армению. Эти ограничения были введены в связи с оккупацией Арменией наших международно признанных территорий. Мы также начали поставлять Армении критически важное топливо, в частности бензин и дизельное топливо. В нынешней геополитической ситуации это имеет еще большее значение, чем когда-либо прежде. Таким образом, мы демонстрируем, что для нас мир – это то, что уже можно ощутить, почувствовать, и мы учимся жить в условиях мира. Мы жили в условиях оккупации 30 лет и восстановили свой суверенитет и территориальную целостность собственными силами - как военным путем, так и политическими средствами. И мы предложили Армении мир. Так что теперь мир - это реальность, но мы должны усердно работать, чтобы его укрепить, сделать его долговременным, сделать его вечным».

Сегодня речь идет уже не только о прекращении конфликта как такового. Речь идет о переходе от логики противостояния к логике нормальных межгосударственных отношений - с делимитацией границы, торговлей, транспортными связями и постепенным восстановлением доверия. И это принципиально важно: прочный мир начинается не в момент подписания документа, а тогда, когда необходимость в прежних механизмах конфликта постепенно исчезает.

Из Совместного заявления США, Армении и Азербайджана по случаю первой годовщины Саммита мира в Белом доме: «Совместная декларация [лидеров] определила конкретную дорожную карту для Армении и Азербайджана при поддержке Соединенных Штатов, направленную на укрепление мира, достижение процветания и углубление партнерства. За год, прошедший с момента встречи этих мужественных лидеров, страны заложили основу для дальнейшего успешного развития.

Армения и Азербайджан сохраняли стабильность вдоль армяно-азербайджанской границы, а обе стороны предпринимают конкретные шаги по нормализации отношений, делимитации границы и укреплению доверия посредством мер, необходимых для обеспечения долгосрочной стабильности».

Таким образом, главное изменение за год – это то, что конфликт перестал быть политической системой, вокруг которой выстраивались отношения двух стран.

Инфраструктура мира

Если первый год после Вашингтонского саммита показал политическую готовность Армении и Азербайджана выйти за рамки прежней конфликтной логики, то следующим шагом в этом направлении становится создание материальной основы для нового регионального порядка. Главным проектом здесь выступает Маршрут Трампа для международного мира и процветания - TRIPP.

Еще год назад этот маршрут существовал прежде всего как часть политической договоренности. Сегодня он переходит от концепции к практической реализации. США и Армения заключили соглашение о стратегическом сотрудничестве вокруг проекта TRIPP на армянской территории. К настоящему времени для реализации проекта создана армяно-американская компания – TRIPP Development Company, ее основатели – правительство Армении и TRIPP Development Company US (с американской стороны).

Из Совместного заявления США, Армении и Азербайджана по случаю первой годовщины Саммита мира в Белом доме: «Маршрут Трампа для международного мира и процветания (TRIPP) – мультимодальный транспортный маршрут – переходит от концепции к практической реализации. Достигнут конкретный прогресс, включая заключение соглашения между США и Арменией о создании компании по развитию TRIPP, которая будет руководить развитием инфраструктуры. В Армении уже проводятся инженерно-изыскательские работы. Азербайджан практически завершил на своей территории строительство автомобильной и железной дорог, которые будут соединены с TRIPP в Армении. Три страны также поддерживают строительство линии электропередачи через маршрут TRIPP».

На днях в Армении находилась команда американской инженерно-консалтинговой компании AECOM для реализации конкретных работ по проекту. Они включают технико-экономическое обоснование (ТЭО) и разработку предложений по строительству железной дороги и другой инфраструктуры.

Параллельно Азербайджан практически завершил строительство автомобильной и железнодорожной инфраструктуры на своей территории, которая в дальнейшем должна соединиться с TRIPP в Армении.

Тем самым формируется единая транспортная связка, способная соединить основную часть Азербайджана с его эксклавом Нахчываном через территорию Армении и одновременно встроить этот маршрут в более широкую систему региональных коммуникаций.

Особое значение имеет то, что TRIPP не рассматривается исключительно как транспортный проект. Три страны также поддерживают строительство линии электропередачи вдоль маршрута, а значит, речь постепенно идет о создании более комплексной инфраструктурной связности - транспортной, энергетической и экономической.

Именно в этом заключается принципиальное отличие нынешнего этапа - мир начинает получать физическое измерение. Дороги, железнодорожные пути, энергетические линии и новые торговые маршруты создают взаимозависимость, которая способна стать одним из наиболее надежных механизмов долгосрочной стабильности.

И в этом смысле TRIPP важен не только как транспортный маршрут. Его значение определяется тем, какую более широкую систему связей он может сформировать вокруг себя. Соединяясь с инфраструктурой Азербайджана и далее с маршрутами Среднего коридора, проект способен превратить Южный Кавказ из пространства, которое долгое время разделяли закрытые границы и конфликт, в связующее звено между Европой, Южным Кавказом и Центральной Азией.

Первый тест нового мира

Однако инфраструктура сама по себе еще не создает новую экономическую реальность. Ее значение определяется тем, начинает ли по ней двигаться торговля. И здесь как раз за прошедший год тоже появились первые конкретные результаты.

Из Совместного заявления США, Армении и Азербайджана по случаю первой годовщины Саммита мира в Белом доме: «В соответствии с духом мирного саммита в Белом доме Азербайджан в одностороннем порядке снял все транзитные ограничения в отношении Армении. В течение одного года через территорию Азербайджана в Армению и из Армении было перевезено около 60 000 тонн грузов. Азербайджан также поставил Армении 20 000 тонн нефтепродуктов. Две страны продолжают работать над расширением двусторонней торговли».

С октября прошлого года, когда Баку снял транзитные ограничения, через территорию Азербайджана в Армению отправлено более 36 тысяч тонн зерна, около 9 тысяч тонн удобрений, 1136 тонн пропана, 133 тонны алюминия, 414 тонн антрацита и 67 тысяч тонн пиломатериалов (статистика на 6 августа).

Принципиальное значение в этом контексте имеют поставки нефтепродуктов из Азербайджана в Армению. По той же статистике, из Азербайджана в Армению экспортировано уже около 15 тысяч тонн дизельного топлива, а также около 5 тысяч тонн бензина марок «АИ-92» и «АИ-95». В мире, где перебои с поставками топлива способны напрямую ударить по экономикам, доступ к стабильным региональным поставкам становится важным фактором устойчивости страны.

Вот что говорит об этом азербайджанский лидер: «Особенно это важно сейчас, когда многие страны испытывают трудности с доступом к источникам топлива, у Армении есть надежный поставщик в лице Азербайджана. Если бы не это, вероятно, сегодня им пришлось бы искать бензин и дизельное топливо по всему миру».

На первый взгляд приведенные цифры могут показаться лишь отдельными экономическими показателями. Однако их политическое значение значительно шире. На протяжении десятилетий транспортные и торговые связи между двумя странами были заложниками конфликта. Теперь же экономическое взаимодействие постепенно становится важной частью процесса нормализации.

Особенно показательно, что речь идет о действиях Азербайджана, предпринятых в одностороннем порядке. Это демонстрирует переход от принципа «сначала окончательное политическое урегулирование, а затем экономические контакты» к другой, более эффективной логике - экономическая связанность сама становится инструментом укрепления мира.

Именно здесь появляется важнейшая взаимосвязь между политическим соглашением и будущей региональной инфраструктурой. TRIPP, Средний коридор и другие проекты не должны существовать в качестве абстрактных транспортных схем. Их конечная цель - создать устойчивое движение людей, товаров, энергии и капитала через Южный Кавказ.

Поэтому было бы не совсем верно рассматривать тонны грузов как просто статистику. Это один из первых индикаторов того, что границы, которые десятилетиями служили линиями разделения, постепенно начинают выполнять другую функцию - обеспечивать движение и экономические связи.

От региональной торговли - к евразийской связности

В то же время значение происходящих изменений выходит далеко за рамки армяно-азербайджанских отношений. За год после Вашингтонского саммита Южный Кавказ начал все заметнее вписываться в более широкую систему транспортных, энергетических и цифровых связей, соединяющих Европу с Центральной Азией.

Одним из ключевых элементов этого процесса становится Средний коридор - Транскаспийский международный транспортный маршрут, значение которого в последние годы быстро растет.

Из Совместного заявления США, Армении и Азербайджана по случаю первой годовщины Саммита мира в Белом доме: «Соединенные Штаты предоставили 201 млн долларов США Транскаспийскому фонду предпринимательства для содействия привлечению инвестиций частного сектора в Транскаспийский торговый маршрут (Средний коридор) на Южном Кавказе и в Центральной Азии».

Стоит отметить, что объем финансирования этого фонда, получившего название TRIPP+, недавно был удвоен - с $201 млн до $402 млн. Финансирование фонда Соединенными Штатами показывает, что Вашингтон рассматривает региональную связанность уже не как локальный инфраструктурный вопрос, а как часть более масштабной экономической стратегии на обширной географии. Южный Кавказ постепенно превращается в пространство, через которое проходят и могут проходить в будущем не только товары, но и энергия, инвестиции и цифровые потоки.

Показателен в этом отношении и прогресс в телекоммуникационной сфере. Из Совместного заявления США, Армении и Азербайджана по случаю первой годовщины Саммита мира в Белом доме: «Операторы телекоммуникационной связи двух стран подписали соглашение об интернет-соединении, которое позволит диверсифицировать маршруты региональной связи, повысить надежность и устойчивость телекоммуникационной инфраструктуры на Южном Кавказе, а также содействовать развитию инфраструктуры евразийских телекоммуникационных сетей».

Двусторонние соглашения об обеспечении международного интернет-соединения Армении через территорию Азербайджана, подписанные в июне AzerTelecom и Telecom Armenia, на первый взгляд кажутся техническим вопросом. Однако значение этих договоренностей выходит далеко за пределы отрасли. В рамках соглашений ведущий магистральный интернет-оператор региона AzerTelecom расширит географию предоставления услуг по передаче международного интернет-трафика, а также обеспечит транзит интернет-трафика в направлении Армении с использованием собственной инфраструктуры. Подобные соглашения способствуют диверсификации маршрутов связи в регионе, дальнейшему повышению надежности телекоммуникационных сетей и развитию сотрудничества в сфере телекоммуникаций.

Как видно, новая региональная связность формируется сразу на нескольких уровнях - транспортном, энергетическом и цифровом, поскольку в современной экономике цифровые коммуникации становятся такой же частью стратегической инфраструктуры, как железные дороги, порты и линии электропередачи. И это тоже – отличительная особенность нынешнего этапа, поскольку речь идет уже о постепенном формировании единой инфраструктурной экосистемы.

Южный Кавказ в этой модели перестает быть периферией, разделяющей различные экономические пространства. Напротив, его география начинает работать как преимущество - как связующее звено между Каспием, Центральной Азией, Турцией и рынками Европы.

США как участник новой архитектуры мира

В международном аспекте наиболее заметным изменением за прошедший год стало, пожалуй, само присутствие Соединенных Штатов на Южном Кавказе. Выйдя из посреднической роли, Вашингтон все активнее начинает формировать долгосрочные стратегические связи с обеими странами.

Из Совместного заявления США, Армении и Азербайджана по случаю первой годовщины Саммита мира в Белом доме: «Соединенные Штаты углубили отношения как с Арменией, так и с Азербайджаном, подписав хартии, определяющие новые двусторонние стратегические партнерства, а также меморандумы о взаимопонимании в сферах энергетической безопасности, пограничной инфраструктуры и безопасности, искусственного интеллекта и инноваций в области полупроводников, а также критически важных полезных ископаемых. Эти соглашения представляют собой инвестиции в долгосрочное процветание всех трех стран и уже принесли конкретные результаты».

Показателен сам набор направлений. Вашингтон выстраивает отношения с Баку и Ереваном не только в рамках мирного процесса, а вокруг целого комплекса вопросов, которые будут определять экономическую и технологическую конкуренцию ближайших десятилетий. Энергетика, транспорт, цифровые технологии и критические минералы становятся частью единой повестки.

Показательно и участие Армении и Азербайджана в американской инициативе Совет мира. Из Совместного заявления США, Армении и Азербайджана по случаю первой годовщины Саммита мира в Белом доме: «По приглашению Соединенных Штатов Армения и Азербайджан вошли в состав Совета мира, продемонстрировав тем самым, что они стоят бок о бок с Соединенными Штатами в усилиях по созданию более мирного и процветающего мира».

Факт одновременного включения двух государств в одну международную инициативу демонстрирует изменение их позиции: из сторон длительного конфликта они постепенно превращаются в участников более широкой повестки международного сотрудничества.

Таким образом, американская политика в регионе приобретает новое измерение. Вашингтон не просто поддерживает достигнутые Баку и Ереваном договоренности - он связывает мирный процесс с инвестициями, инфраструктурой, энергетикой и технологиями. И именно эта связка способна сделать достигнутую политическую договоренность долгосрочной.

Символическим признанием роли США в мирном процессе стало совместное решение Баку и Еревана выдвинуть американского президента на Нобелевскую премию мира. Из Совместного заявления США, Армении и Азербайджана по случаю первой годовщины Саммита мира в Белом доме: «Год назад Президент Трамп провел исторический Саммит в Белом доме с Президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым и Премьер-министром Республики Армения Николом Пашиняном, в ходе которого Президент Ильхам Алиев и Премьер-министр Никол Пашинян подписали Совместную декларацию о мире. В присутствии трех лидеров министры иностранных дел Армении и Азербайджана парафировали проект «Соглашения об установлении мира и межгосударственных отношений между Республикой Армения и Азербайджанской Республикой». В первую годовщину этого события мы испытываем глубокую гордость за то, что нашим странам удалось совместно достичь, и полны решимости продолжать эту работу, опираясь на фундамент, положивший конец десятилетиям конфликта и открывший Южному Кавказу путь к более процветающему будущему. В знак признания этих исторических и значительных усилий по обеспечению мира Президент Алиев и Премьер-министр Пашинян совместно выдвинули кандидатуру Президента Трампа на Нобелевскую премию мира».

Сам факт совместной номинации показателен. Еще недавно Баку и Ереван выступали по разные стороны одного из наиболее затяжных и сложных конфликтов постсоветского пространства. Теперь же две страны совместно отмечают вклад одного и того же внешнего игрока в достижение мира. И это еще один из наиболее наглядных политических символов того, насколько изменилась региональная реальность за прошедший год.

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Таким образом, год после Вашингтонского саммита показал, что мир на Южном Кавказе перестает быть исключительно политической формулой. Он получает материальное содержание - в открывающихся транспортных маршрутах, растущей торговле, поставках энергоресурсов, новых телекоммуникационных связях и инвестициях в региональную инфраструктуру.

Это принципиально меняет саму логику Южного Кавказа. Пространство, которое десятилетиями ассоциировалось с конфликтом и разделительными линиями, постепенно превращается в связующее звено между регионами - маршрут для торговли, узел энергетических и цифровых потоков и площадку для новых инвестиций.

Именно поэтому значение Вашингтонского саммита выходит далеко за рамки его первой годовщины. Его главный результат - не только договоренности, достигнутые за столом переговоров, но и процессы, которые продолжаются уже за его пределами. Дороги, железные дороги, торговые потоки, энергетические поставки и цифровые связи создают то, чего невозможно добиться одной дипломатической декларацией. Это взаимосвязанность, делающая мир экономически и стратегически более выгодным, чем конфликт.

И если ранее мир на Южном Кавказе был политической декларацией, то сегодня он постепенно становится инфраструктурой. И именно в этой трансформации - от подписанных документов к новым связям между странами - и заключается главный итог первого года после Вашингтонского саммита.