Взвешенная политика президента Азербайджана Ильхама Алиева привела нас к сегодняшнему дню - МНЕНИЕ

8 августа исполняется год со дня Вашингтонского саммита — одного из ключевых дипломатических событий в новейшей истории Южного Кавказа.

Подписанная в Белом доме Совместная декларация лидеров Азербайджана и Армении при участии президента США, а также парафирование текста мирного договора запустили качественно новую архитектуру регионального взаимодействия. Это событие стало не просто важным политическим шагом, а историческим рубежом, ознаменовавшим переход региона от многолетнего противостояния к практическому строительству мира.

За прошедший год эта система заполнилась реальным смыслом: снятие транзитных ограничений, запуск масштабных транспортно-логистических проектов и упразднение устаревших внешних институтов формируют сегодня модель самостоятельного и устойчивого регионального развития.

Политический аналитик, глава Клуба политологов «Южный Кавказ» Ильгар Велизаде специально для 1news.az подводит итоги прошедшего года, оценивает динамику нормализации отношений и объясняет, насколько безвозвратными стали произошедшие перемены:

«Историческую и геополитическую значимость этого события по-настоящему оценят только наши потомки. Мы, возможно, еще не до конца осознаем его истинный масштаб, ведь его покажут лишь последующие годы. На пространстве Большой Евразии идут глобальные войны, уносящие все больше жизней. Витающие в воздухе неопределенность и непредсказуемость сегодня определяют поступки не только целых государств, но и отдельных семей и людей.

Совершенно неизвестно, «откуда прилетит» в следующий раз. Конфликты в Украине, вокруг Ирана и в целом на Ближнем Востоке развиваются так, что очередная эскалация может произойти в любой момент. Стороны наращивают интенсивность ракетных ударов, применяя все более сложные военные технологии, что приводит к масштабным разрушениям. На этом фоне особенно ценны мир и стабильность на Южном Кавказе — ведь регион легко мог бы стать частью этой глобальной неопределенности, поскольку любой тлеющий конфликт во время мировых войн способен мгновенно перерасти в их продолжение.

Историческая значимость и реальная ценность произошедшего год назад заключается именно в том, что мы не стали частью глобальной неопределенности и тех конфликтов, о которых я сказал. Для жителей нашего региона — и Азербайджана, и Армении — больше не стоит вопрос, как вести себя при очередном артобстреле или как жить в условиях, когда твое рабочее место завтра может быть физически уничтожено. Им больше не нужно думать, как строить будущее своих детей, когда идет война и они в любой момент могут стать прямыми участниками конфликта. Их могли бы через несколько лет призвать в армию, и они стали бы жертвами конфликта. Это настоящая трагедия, и сегодня мы видим ее истинный, серьезный масштаб. Нам удалось этого избежать.

Разумеется, роль личности в истории здесь неоспорима, и именно взвешенная политика президента Азербайджана Ильхама Алиева привела нас к сегодняшнему дню. Весь текст мирного договора фактически основан на пяти азербайджанских принципах и нашем подходе к урегулированию конфликта. Об этом десятилетиями практически в каждом выступлении говорили и общенациональный лидер, и президент Ильхам Алиев: мы не допустим создания второго армянского государства, обязательно восстановим территориальную целостность, а вынужденные переселенцы вернутся на родные земли.

Все, о чем они говорили, сейчас воплощается на практике. Это уникальный случай в современной истории, когда основные цели государства и обещания лидеров реализуются практически полностью. По прошествии лет мы еще четче увидим полноту и истинный смысл произошедшего.

Что касается архитектуры региона, речь идет о длительном процессе. Ее можно сравнить с монументальным произведением Гауди — собором Саграда Фамилия. Архитектура храма была спланирована настолько гениально, что его строительство продолжалось даже после смерти великого зодчего.

Собор строился десятилетиями, и даже сегодня отдельные его элементы продолжают дорабатываться. Это говорит о том, что архитекторы нового регионального порядка заложили прочный фундамент безопасности на годы и десятилетия вперед.

То, что мы наблюдаем сейчас — лишь начало этого этапа. Пока процесс разблокирования коммуникаций идет через территорию Грузии, но в будущем мы ожидаем, что он будет происходить уже непосредственно между Азербайджаном и Арменией.

В нашем регионе будет формироваться новая логистическая схема и создаваться новые энергетические конфигурации. Появятся устойчивые цепочки поставок, объединяющие Турцию, Армению, Азербайджан и Грузию. Все это — длительный процесс трансформации как межгосударственных отношений, так и общественного сознания.

В Армении мы видим, насколько болезненно идет этот перелом, но он неизбежен. Мы искренне надеемся на оздоровление армянского общества после долгих лет ненависти и откровенного фашизма, который там царил.

Сейчас мы видим, как происходит обновление армянского общества — тоже болезненно и неоднозначно, но этот процесс набирает обороты.

Мир меняется, войны продолжаются и оказывают негативное влияние, однако для неучаствующих стран они становятся важным уроком. Наш же пример — это готовая модель того, как нужно находить решения в самых непростых условиях: самостоятельно, а не по лекалам внешних игроков.

В этом и заключаются исторические уроки произошедшего. Ничего из этого не было бы возможно без победы во Второй Карабахской войне, без итогов антитеррористических мероприятий локального характера в Ханкенди и его окрестностях, а также без титанических усилий, которые Азербайджан прилагал на дипломатическом и экономическом фронтах.

У нас был единый фронт — и в дипломатии, и в экономике, и во всех других сферах. Без этих комплексных усилий не было бы достигнутых результатов. В совокупности все это привело к тому, что сегодня мы видим обновленный регион, а также новую архитектуру безопасности и политических отношений. Почти нет сомнений в том, что эти позитивные тенденции будут развиваться и дальше».