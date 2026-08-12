«Сабах» готов сотрудничать с УЕФА и правоохранительными органами после инцидента с болельщиками
Футбольный клуб «Сабах» заявил о готовности сотрудничать с УЕФА и правоохранительными органами в связи с инцидентом с болельщиками перед ответным матчем III квалификационного раунда Лиги чемпионов против «Орхуса».
Соответствующее заявление опубликовано на официальном сайте клуба.
В клубе подчеркнули, что не поддерживают и не оправдывают физическую агрессию независимо от обстоятельств. «Сабах» также готов передать компетентным органам имеющиеся материалы, включая записи с камер наблюдения.
По имеющейся информации, до инцидента болельщики датской команды допускали агрессивные высказывания в адрес местных фанатов.
Клуб призвал местных и иностранных болельщиков соблюдать взаимное уважение и футбольную культуру.
Напомним, «Сабах» разгромил «Орхус» со счетом 4:0 и вышел в плей-офф Лиги чемпионов УЕФА.