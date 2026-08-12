Президент Ильхам Алиев укрепляет стратегическую роль Нахчывана

Анастасия Лаврина, член молодёжного совета партии «Ени Азербайджан», научный сотрудник института развития и дипломатии Университета АДА

Еще совсем недавно географическая обособленность Нахчывана воспринималась прежде всего как стратегическая уязвимость Азербайджана.

Отделенная от основной территории страны автономная республика требовала особого внимания к безопасности, энергетическому обеспечению и коммуникациям. Сегодня та же география постепенно превращается в преимущество: Нахчыван получает возможность стать одним из ключевых транспортных, энергетических и стратегических узлов Южного Кавказа.

Именно в этом контексте следует рассматривать визит Президента Ильхама Алиева в Нахчыван 11 августа — уже семнадцатый в качестве главы государства. Нынешняя поездка состоялась в принципиально иной региональной реальности. После восстановления территориальной целостности и полного суверенитета Азербайджан может сосредоточиться на следующей задаче, которая заключается в трансформации достигнутой безопасности в долгосрочные экономические и геополитические преимущества. Повестка визита это отчетливо показывает особое место Нахчывана в этой стратегии.

Однако значение Нахчывана для азербайджанской государственности сформировалось задолго до сегодняшних инфраструктурных проектов. Как подчеркнул Президент Ильхам Алиев: «Нахчыван также подарил Азербайджану много выдающихся личностей. Нахчыван подарил азербайджанскому народу такую гениальную личность, как Великий лидер Гейдар Алиев».

Именно с Нахчываном связан один из определяющих этапов политической деятельности Общенационального лидера. В условиях распада СССР, войны и политической нестабильности Нахчыван стал одним из центров формирования политических основ будущего независимого Азербайджана.

Именно здесь 17 ноября 1990 года по инициативе Гейдара Алиева трехцветный флаг Азербайджанской Демократической Республики был принят в качестве государственного флага автономной республики и был поставлен вопрос о его признании государственным флагом всего Азербайджана. В марте 1991 года по инициативе Гейдара Алиева в Нахчыване не был проведен референдум о сохранении Советского Союза, что стало еще одним важным политическим шагом на пути к государственной независимости Азербайджана.Одновременно руководство автономии решало задачу обеспечения ее безопасности в условиях военных угроз, блокады и ограниченных коммуникаций.

Сегодня эта же география приобретает новое стратегическое содержание. Поэтому одним из центральных элементов визита главы государства в Нахчыван стала военная составляющая. Укрепление оборонного потенциала остается приоритетом с учетом отсутствия прямой сухопутной связи с основной территорией Азербайджана. Отдельная общевойсковая армия, оснащение современной техникой и создание новых подразделений коммандос являются частью более широкой модернизации Вооруженных сил страны.

Однако если раньше основной задачей было минимизировать риски географической изоляции, то сегодня сильный военный потенциал становится фундаментом для экономического и инфраструктурного развития. И наиболее существенно изменить положение Нахчывана способны новые коммуникации.

После Второй Карабахской войны восстановление прямой связи между основной территорией Азербайджана и Нахчываном стало одним из ключевых вопросов региональной повестки. Зангезурский коридор был выдвинут Баку как стратегическая инициатива, а после Вашингтонского саммита 8 августа 2025 года процесс получил новое политическое оформление через TRIPP.

Сегодня значение Нахчывана выходит далеко за рамки внутренней повестки Азербайджана. Изменение региональной реальности создает для автономной республики возможность вернуть себе естественную роль связующего пространства между Южным Кавказом, Турцией и Ираном. А в более широкой перспективе стать еще одним звеном между Центральной Азией, Каспием и Европой. То, что десятилетиями было географическим ограничением, постепенно может превратиться в стратегическое преимущество.

Особенно важно это на фоне растущего спроса на альтернативные евразийские маршруты. Азербайджан уже занимает ключевое положение в транскаспийской связности, а направление через Нахчыван способно дополнить существующую систему. С одной стороны, оно дает выход через Турцию к Европе, с другой через Иран к Персидскому заливу и потенциально Южной Азии. В этом смысле Нахчыван интересен не как отдельный транспортный коридор, а как точка соприкосновения нескольких направлений.

При этом стратегическая задача заключается не в том, чтобы превратить Нахчыван в территорию транзита. Новые коммуникации должны работать на развитие самой автономной республики, то есть привлекать инвестиции, стимулировать промышленность, туризм и сельское хозяйство, создавать рабочие места. Ту же логику можно увидеть в энергетике: регион, который исторически был вынужден прежде всего обеспечивать собственную энергетическую устойчивость, сегодня получает перспективу производства и экспорта электроэнергии. Развитие солнечной и гидроэнергетики вместе с существующими связями с Турцией и Ираном значительно расширяет эту возможность.

Наконец, меняется и внутренняя экономическая география Азербайджана. Между Зангиланом и Ордубадом всего 42 километра, однако десятилетия конфликта превращали это небольшое расстояние в фактический разрыв. В новой реальности, как заявил глава государства, Нахчыван, Восточный Зангезур и Карабах получают возможность развиваться как взаимосвязанные пространства. Именно поэтому значение происходящего шире открытия одной дороги. Речь идет о постепенном преодолении прежней географии разделения и формировании новой географии связности.

В этом и заключается основная трансформация. В начале 1990-х Нахчыван стал одним из мест, где в сложнейших условиях формировались важные основы будущей независимой государственности, а общенациональный лидер Гейдар Алиев сыграл ключевую роль в обеспечении его политической устойчивости и безопасности. Сегодня Президент Ильхам Алиев продолжает эту историческую линию уже в условиях сильного государства, восстановившего территориальную целостность и полный суверенитет и способного самостоятельно формировать долгосрочную региональную стратегию.

География Нахчывана не изменилась, изменилась геополитическая реальность вокруг него. То, что десятилетиями воспринималось как фактор уязвимости, сегодня может стать стратегическим преимуществом. Военный потенциал обеспечивает безопасность, энергетическая самостоятельность — устойчивость, внутреннее развитие — экономическую основу, а новые коммуникации придают этой модели региональное значение.

Поэтому Нахчыван все меньше можно воспринимать как географически отделенную периферию Азербайджана. В новой архитектуре Южного Кавказа он способен стать одним из ключевых стратегических узлов, соединяющих Азербайджан, Турцию, Каспий, Центральную Азию и более широкое евразийское пространство.