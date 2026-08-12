Азербайджанский гроссмейстер выиграл турнир The Belt and Road в Китае

Вугар Расулов стал победителем группы A международного шахматного турнира 2026 The Belt and Road China International Chess Open, который завершился в Куче (Синьцзян, Китай).

Как сообщает İdman.Biz, азербайджанский гроссмейстер набрал семь очков из девяти возможных и единолично занял первое место. Турнир проходил по швейцарской системе в девять туров, а средний рейтинг участников группы A составил 2308.

Расулов начал соревнование с двух ничьих, после чего выдал впечатляющую серию. В третьем туре он одержал первую победу, затем сыграл вничью в четвертом, а с пятого по восьмой туры выиграл четыре партии подряд. В заключительном, девятом туре, азербайджанский шахматист сыграл вничью с американским гроссмейстером Гатой Камским, что позволило ему сохранить единоличное лидерство.

Таким образом, Расулов завершил турнир без поражений: пять побед и четыре ничьи. Особенно важным стал отрезок с пятого по восьмой тур, когда четыре победы подряд позволили ему создать необходимый отрыв от преследователей.

Если говорить о последнем игровом дне, то Расулов играл черными против Камского. Партия завершилась мирным исходом, Камский, имевший перед стартом турнира рейтинг 2595, в итоге занял третье место с 6 очками.

Вторым стал представитель Китая Ван Шисюй, набравший 6,5 очка.

Для Расулова это особенно заметный результат с учетом состава турнира. В стартовом списке он имел рейтинг 2538, уступая по рейтингу Камскому, однако по итогам девяти туров именно азербайджанец оказался первым. В итоговой таблице его рейтинг указан уже как 2551.

The Belt and Road China International Chess Open проводился Китайской шахматной ассоциацией. Группа A собрала сильный международный состав, включая представителей Азербайджана, Китая, Франции, Германии, Индии и России.