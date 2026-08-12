Спасатели ведут поиски утонувшего в Куре молодого человека - ВИДЕО

На горячую линию «112» Министерства по чрезвычайным ситуациям поступила информация о том, что в реке Кура, протекающей через город Мингячевир, утонул человек.

После получения сообщения к поискам незамедлительно были привлечены водолазы-спасатели Государственной службы по контролю за маломерными судами и спасению на водах МЧС.

В настоящее время поиски ведутся в предполагаемых местах, где мог утонуть Тахмаз Натиг оглу Абдуллаев, 2005 года рождения.

Дополнительная информация будет предоставлена.