«Лос-Анджелес Лейкерс» продан за рекордные $12,5 млрд

Бывший гендиректор Disney Боб Айгер и венчурный инвестор Джош Кушнер приобретают баскетбольный клуб «Лос-Анджелес Лейкерс» за рекордные $12,5 млрд, сообщает CNN.

Кушнер — брат Джареда Кушнера, зятя президента США Дональда Трампа.

Стороны подтвердили сделку, о которой ранее сообщал ESPN. Однако для ее завершения требуется одобрение совета управляющих НБА.

Продажа стала неожиданностью: менее года назад миллиардер Марк Уолтер получил контрольный пакет «Лейкерс» в сделке, оценившей клуб в $10 млрд. По словам экспертов, столь быстрая перепродажа франшизы является беспрецедентной для американского профессионального спорта.

«Лейкерс» — одна из самых титулованных команд НБА, на счету клуба 17 чемпионств. Последний титул команда завоевала в сезоне-2019/20.

Сделка также происходит на фоне юридических проблем бизнеса Уолтера. В конце июля The Wall Street Journal сообщил, что жалоба информатора в отношении его Guggenheim Investments стала поводом для федерального расследования. Представитель компании заявил, что она сотрудничает с властями и рассчитывает на благоприятное разрешение ситуации.