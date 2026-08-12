Приговор Гусейну Гасанову обжалован в апелляции

Защита блогера Гусейна Гасанова подала апелляцию на заочный приговор, по которому его осудили на четыре года лишения свободы и штраф в размере 1 млн руб.

Об этом РБК сообщил адвокат Михаил Юсупов.

4 августа Гасанова заочно признали виновным по делу об отмывании денег по п. «б» ч. 4 ст. 174.1 Уголовного кодекса России.

По версии следствия, в 2019–2021 годах Гасанов, будучи индивидуальным предпринимателем, уклонился от уплаты налогов на сумму более 170 млн руб. Как заявляла прокуратура, часть средств на сумму свыше 68 млн руб. он легализовал посредством финансовых операций и сделок с недвижимостью, в том числе приобретя нежилое помещение в 1-м Красногвардейском проезде в Москве.

Гасанов покинул Россию весной 2025 года, незадолго до возбуждения в отношении него уголовного дела.

14 мая блогера объявили в международный розыск.