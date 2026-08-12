Потасовка в Масазыре: кадры показывают, что драку спровоцировали болельщики датского клуба - ФОТО - ВИДЕО

Перед стадионом Bank Respublika Arena в посёлке Масазыр 11 августа произошла потасовка между болельщиками футбольных клубов «Сабах» и «Орхус» — команд, встречавшихся в III квалификационном раунде Лиги чемпионов.

Как уже сообщал 1news.az, в Управлении полиции Абшеронского района возбуждено уголовное дело по соответствующей статье Уголовного кодекса, участники происшествия задержаны, расследование продолжается.

Официальное сообщение ограничивается этими сведениями: ни статья, ни число задержанных не называются. Между тем видеозаписи с камер наблюдения, с которыми ознакомился 1news.az, дают более полную картину последовательности событий.

На кадрах видно, как к стадиону подъезжают два автобуса с болельщиками гостевого клуба. Часть приезжих выходит наружу — некоторые из них по пояс раздеты — и направляется в сторону группы молодых фанатов «Сабаха», стоявших поодаль. Судя по внешнему виду, значительная часть этой группы — подростки.

Приезжие подходят вплотную, жестикулируют, в том числе делают жесты оскорбительного характера, и что-то выкрикивают в адрес стоящих напротив. По словам очевидцев, часть болельщиков датского клуба находилась в состоянии сильного алкогольного опьянения.

После этой провокации группа молодых людей движется навстречу болельщикам «Орхуса», между сторонами завязывается перепалка, переходящая в короткую стычку. По видеозаписи невозможно установить, получил ли кто-либо телесные повреждения и какой тяжести; полиция эти сведения не приводит.

Таким образом, судя по записям, первыми подошли и начали словесную и жестовую провокацию именно болельщики датского клуба.

Остаётся надеяться, что расследование будет всесторонним и правовую оценку получат действия обеих сторон — включая тех, кто инициировал контакт, а не только тех, кто на него ответил.

Уместно и сравнение. В европейской практике выездные болельщики, задержанные за беспорядки у стадиона, как правило, сталкиваются с наиболее жёсткими последствиями: стадионные запреты, ускоренные судебные процедуры, депортация, дисциплинарные санкции УЕФА в адрес клуба. Если бы подобный эпизод произошёл за рубежом с участием азербайджанских болельщиков, трудно предположить, что разбирательство ограничилось бы только принимающей стороной. Тот же принцип — одинаковая строгость не только к хозяевам, но и к гостям — был бы полезен и здесь, в том числе как предупреждение для будущих гостей.

Напомним, 11 августа «Сабах» в ответном матче III квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА разгромил датский «Орхус» со счётом 4:0 и вышел в плей-офф.

Материал обновлён после получения редакцией записей с видеокамер.