Азербайджанскую тиктокершу задержали за нарушение этических норм в прямом эфире

Еще одну тиктокершу привлекли к ответственности за нарушение этических норм в соцсетях.

Как сообщает Lent.az, 43-летняя Самира Бахышова (имя изменено) во время прямого эфира в TikTok со своей страницы «səhra çiçəyi 999» использовала нецензурные выражения. Тем самым она допустила действия, оскорбляющие общественную нравственность и выражающие явное неуважение к обществу.

В связи с этим Самиру Бахышову вызвали в отделение полиции по месту жительства. В отношении нее составили административный протокол по статье 510.2 Кодекса об административных проступках. Статья предусматривает ответственность за публичную демонстрацию в интернете действий, оскорбляющих общественную нравственность и выражающих явное неуважение к обществу, в том числе за использование нецензурных выражений, непристойные жесты или демонстрацию частей тела в форме, противоречащей нормам морали и национально-духовным ценностям.

Мать двоих детей в своем объяснении заявила, что раскаивается в содеянном. По ее словам, вечером, когда ее дочь гуляла на улице, она вышла в прямой эфир. Во время трансляции некоторые зрители стали делать ей непристойные предложения. Разозлившись, она ответила им нецензурными выражениями.

Решением суда Самира Бахышова была оштрафована на 700 манатов.