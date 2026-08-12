В этом году рост объема инвестиций в нефтегазовый сектор превысил 33 процента

В январе-июле 2026 года объем инвестиций, направленных в нефтегазовый сектор, увеличился в реальном выражении на 33,6 % и составил 3 млрд 708,6 млн манатов.

Как сообщили в Государственном комитете по статистике, объем инвестиций, направленных в основной капитал по сферам производства продукции, увеличился в реальном выражении на 17,3 % и составил 6 млрд 6,6 млн манатов, по сферам услуг – увеличился в реальном выражении на 4 % и составил 3 млрд 521 млн манатов, а объем инвестиций, направленных на строительство жилых домов, увеличился в реальном выражении на 3,4 % и составил 1 млрд 584,3 млн манатов.