В Ливии беспилотник атаковал нефтеперерабатывающий завод

Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) ударил по нефтеперерабатывающему заводу в городе Эз-Завия на западе Ливии.

Об этом сообщил ливийский портал Al Marsad.

По его информации, в результате разрушен резервуар с топливом. Портал также сообщает, что на НПЗ произошло возгорание. Других подробностей о случившемся не приводится.

На прошлой неделе в районе НПЗ в Эз-Завии вспыхнули столкновения между вооруженными группировками, в результате которых погибли по меньшей мере четыре человека. Предприятие рекомендовало своим сотрудникам не выходить на работу в целях безопасности. Эз-Завия, расположенная к западу от Триполи, считается одним из ключевых центров Западной Ливии. В городе находится крупнейший в стране нефтеперерабатывающий завод, также через него проходит один из основных маршрутов нелегальной миграции и контрабанды топлива.