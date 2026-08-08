Марко Рубио назвал Дональда Трампа «президентом мира» в годовщину соглашения между Баку и Ереваном

Государственный секретарь США Марко Рубио в своих социальных сетях дал высокую оценку дипломатическим усилиям Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Южном Кавказе.

Заявление приурочено к первой годовщине подписания Вашингтонской декларации между Азербайджаном и Арменией.

Рубио подчеркнул ключевую роль американского лидера в достижении соглашения. По его словам, именно благодаря Трампу стороны смогли прийти к согласию.

President Trump is the President of Peace.



One year ago today, he secured peace between Armenia and Azerbaijan during a monumental meeting at the White House. Armenian Prime Minister Pashinyan and Azerbaijan President Aliyev signed a historic Joint Declaration that marked a… — Secretary Marco Rubio (@SecRubio) August 8, 2026

«Президент Трамп — президент мира. Год назад, именно сегодня, он обеспечил мир между Арменией и Азербайджаном во время знаменательной встречи в Белом доме. Премьер-министр Армении Пашинян и президент Азербайджана Алиев подписали историческую Совместную декларацию, которая стала историческим прорывом для обеих стран», — написал государственный секретарь США Марко Рубио в публикации в своих социальных сетях.