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В адрес премьера Энди Бернхэма запущены первые критические стрелы

First News Media10:54 - Сегодня
В адрес премьера Энди Бернхэма запущены первые критические стрелы

11 августа The Telegraph резко раскритиковала британского премьера Энди Бернхэма, ставшего седьмым главой правительства Великобритании за последние 10 лет, вследствие провала с его стороны первого настоящего теста на лидерство – из-за «бесконечных метаний по вопросу досрочного освобождения убийц констебля Эндрю Харпера».

Речь идет о погибшем в 2019 г. полицейском из-за автонаезда на него в момент исполнения служебной деятельности. Спустя же 5 лет, из-за нехватки мест в тюрьмах, в Великобритании стал реальностью выпуск заключенных, отбывших 40% тюремного срока.

Как пишет The Telegraph, после своих первых шагов на посту премьера, «практически не принесших положительных результатов», Бернхэм, столкнувшись с первым реальным испытанием его лидерства с момента вступления в должность, не прошел экзамена. В частности, не проявил принципиальности в вопросе блокирования решения о досрочном освобождении двух убийц полицейского, бесконечно меняя свою позицию. В конце концов премьер вроде высказал уверенность в поиске решения, могущего оставить преступников в тюрьме, но не конкретизирует этот путь. Данное развитие событий «едва ли может свидетельствовать о твёрдом лидерстве» Бернхэма, всю ответственность за решение проблемы переложившего на плечи министра юстиции.

В свете сказанного, авторы материала проводят параллель с политикой его предшественника – Кира Стармера – аналогичным образом колебавшегося в начале своего премьерства по поводу реформ в социальной сфере и перекладывавшего ответственность на других, что и не позволило ему восстановить свой авторитет. Вот «Бернхэму важно усвоить эти уроки».

Возможно, данный аспект не представлял бы особой значимости с точки зрения оценки действий премьера за минимальный срок нахождения им в кресле главы правительства. Но ведь вполне очевидно, что каждый шаг главы правительства Великобритании рассматривается «под микроскопом» в аспекте его предшествующих обещаний.

К примеру, The Guardian прогнозирует нелегкую борьбу Бернхэма на линии осуществления идеи о налоге на сверхприбыль кредитных учреждений. В данной связи отмечается, что в совокупности четыре крупнейших британских кредитных учреждения – HSBC, NatWest, Barclays и Lloyds – сообщили о прибыли в размере 29,2 млрд фунтов стерлингов за первые шесть месяцев 2026 г. А это усиливает призывы к повышению налогов на доходы банков. Реализация чего, по прогнозам, поспособствует «компенсации затрат на амбициозные планы премьера по сокращению стоимости жизни и реформированию системы социального обеспечения Великобритании». Правда, параллельно фиксируется прозвучавшее предупреждение со стороны влиятельных руководителей ряда кредитных учреждений о том, что решения такого рода, «ограничивая жизненно важное кредитование», вызывают сомнения в осуществлении прибыльных инвестиций.

В данном контексте все громче озвучивается вопрос, насколько Бернхэм сумеет достичь целей, которые ставил во главу угла, включая реформу системы социального обеспечения или расширение строительства муниципального жилья.

Одной же из причин столь скрупулезного взгляда на действия нового британского премьера аналитики считают нотки, прозвучавшие в середине июля в его первом выступлении в качестве лидера Лейбористской партии, то есть на пути к становлению премьер-министром. В котором он подверг резкой критике предпринятые решения знаменитой «железной леди» Маргарет Тэтчер периода ее нахождения во главе британского правительства.

В характеристике Бернхэма, осуществленная Тэтчер в 1980-х годах политика приватизации, деиндустриализации и политической централизации трансформировала экономику Великобритании. Как следствие, государство, отказавшись от контроля над предметами первой необходимости: жильём, водой, энергией, транспортом, «оставило людей беззащитными перед ростом цен, что привело к концентрации большего богатства и власти в руках меньшего числа людей и меньшего количества мест». В ракурсе чего Бернхэм и актуализировал новый путь, «а не тот, по которому мы шли последние 40 лет». По словам нынешнего премьера, возглавляемое им правительство уверенно проложит эту дорогу посредством сосредоточения усилий на экономическом обновлении, усилении государственного контроля над ключевыми секторами и создании новых современных рабочих мест в промышленности.

Таким образом, премьер-министр Британии получил первые критические звоночки, наложившиеся на определенное недоверие к его обещаниям по выводу страны из глубокого экономического кризиса. А тут еще, согласно распространяемой СМИ информации, лидер именуемой ультраправой и правопопулистской Reform UK Найджел Фараж ожидаемо одержал победу на состоявшихся накануне дополнительных выборах в округе Клактон-он-Си. И пусть все ведущие партии Великобритании отказались выставлять своих кандидатов в этом, по их словам, «политическом шоу», оппозиция у Бернхэма в лице партии «Реформировать Соединенное Королевство» очень серьезная.

Без сомнений, делать сегодня однозначные (кто-то скажет, скоропалительные) выводы о складывающейся ситуации вокруг его фигуры было бы преждевременно. Но не учитывать настроений в британском обществе для премьер-министра стало бы политическим самоубийством.

Теймур Атаев

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