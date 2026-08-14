МИД Азербайджана поздравил Пакистан с Днем независимости - ФОТО
Министерство иностранных дел Азербайджана поздравило братский народ и правительство Пакистана с национальным праздником - Днем независимости.
Как передает 1news.az, соответствующая публикация размещена на странице Министерства иностранных дел Азербайджана в соцсети X.
"По случаю Дня независимости Исламской Республики Пакистан сердечно поздравляем братский народ и правительство Пакистана. С Днем независимости, Пакистан!" - говорится в публикации.
On the occasion of the Independence Day of the Islamic Republic of Pakistan, we extend our heartfelt congratulations to the brotherly people and the Government of Pakistan.
Happy Independence Day, Pakistan! 🇦🇿-🇵🇰@ForeignOfficePk pic.twitter.com/6MMHXJROnE — MFA Azerbaijan 🇦🇿 (@AzerbaijanMFA) August 14, 2026