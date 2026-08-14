Истребители НАТО сбили залетевший в Латвию дрон

В Латвии истребители НАТО рано утром сбили дрон, залетевший через границу, сообщили Национальные вооруженные силы (НВС) Латвии.

«Дрон был сбит на большой высоте над Ругаи Балвского края», — сообщила Латвийскому телевидению представитель объединенного штаба НВС Ивета Берзиня.

Дрон попал в воздушное пространство Латвии в результате воздействия российских радиоэлектронных средств ПВО, считают военные.

Истребители миссии НАТО по противовоздушной обороне были подняты в воздух в связи с угрозой проникновения в воздушное пространство республики. Оповещение об угрозе было распространено в ряде регионов Латвии.

Источник: Интерфакс