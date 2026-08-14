Рекордные ливни в Японии привели к гибели четырех человек

Рекордное количество осадков выпало в префектуре Тиба к востоку от Токио, жертвами стихии стали четыре человека, передает японская государственная телерадиокомпания NHK.

В префектуре подтоплены десятки зданий, четыре человека получили легкие травмы. Один человек пропал без вести, еще один находится в состоянии остановки сердца.

Сильные дожди в Тибе начались вечером в четверг. По данным NHK, в разных районах фиксировался рекордный объем осадков.

Так, в столице префектуры, городе Тиба, за 12 часов выпало 348 мм осадков — это самый высокий показатель за историю наблюдений, примерно в три раза превышающий среднюю месячную норму августа.

Утром в пятницу метеорологическое управление Японии снизило уровень предупреждения об угрозе дождей и оползней с максимального пятого до четвертого и ниже в разных муниципалитетах.

Во время разгула стихии в городе Итикава несколько автомобилей застряло на затопленных дорогах, в Тибе приостановил работу общественный транспорт.

Источник: Интерфакс