В Польше водителя автобуса из Азербайджана посадили в тюрьму за употребление пива за рулём

Водитель городского автобуса из Азербайджана приговорён к тюремному заключению в южной Польше после того, как полиция задержала его за перевозку пассажиров в состоянии сильного алкогольного опьянения. Кроме того, во время рейса он пил пиво прямо за рулём, сообщает tvpworld.

Как сообщили в полиции, около 22:00 в воскресенье в экстренные службы позвонил другой водитель, который заметил автобус №23, курсирующий между Катовице и Забже, двигавшийся по дороге зигзагообразно.

Позвонивший не только сообщил о происходящем правоохранителям, но и продолжил следовать за автобусом, передавая полиции информацию о его местонахождении. Благодаря этому сотрудники полиции смогли отследить транспортное средство и остановить его в городе Руда-Слёнска.

После остановки автобуса правоохранители проверили водителя на содержание алкоголя в организме. Алкотестер показал 2,75 промилле алкоголя. Это почти в 14 раз превышает допустимый в Польше уровень для водителей — 0,2 промилле.

По данным полиции, 63-летний водитель начал рабочую смену незадолго около 14:00. Вскоре после того, как он сел за руль автобуса и приступил к работе, мужчина начал употреблять алкоголь.

«Во время перевозки пассажиров, продолжавшейся несколько часов, он открывал и выпивал одну банку пива за другой», — сообщили в полиции.

После того как водитель протрезвел, его доставили в районный суд города Руда-Слёнска. Дело было рассмотрено в ускоренном порядке.

В понедельник суд вынес приговор. Водитель получил шесть месяцев лишения свободы, а также был лишён права управлять транспортными средствами сроком на шесть лет.

Кроме того, суд обязал мужчину произвести две выплаты по 10 000 злотых каждая. Общая сумма составила 20 000 злотых, что эквивалентно примерно 4 700 евро.

Одна из выплат предназначена для Фонда помощи жертвам преступлений и постпенитенциарной помощи, вторая — в пользу Государственного казначейства Польши.

Полиция также продолжает расследование по вопросу о наличии у водителя действительного водительского удостоверения. В частности, правоохранители проверяют, имел ли он право управлять автобусом с иностранными водительскими правами или выполнил ли требование об их замене на польские после шести месяцев постоянного проживания в стране.

Таким образом, помимо уголовного наказания за управление автобусом в состоянии сильного алкогольного опьянения, правоохранительные органы проверяют возможное нарушение водителем требований, касающихся использования иностранных водительских прав в Польше.