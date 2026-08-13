 В Польше водителя автобуса из Азербайджана посадили в тюрьму за употребление пива за рулём | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
В мире

В Польше водителя автобуса из Азербайджана посадили в тюрьму за употребление пива за рулём

First News Media18:30 - Сегодня
В Польше водителя автобуса из Азербайджана посадили в тюрьму за употребление пива за рулём

Водитель городского автобуса из Азербайджана приговорён к тюремному заключению в южной Польше после того, как полиция задержала его за перевозку пассажиров в состоянии сильного алкогольного опьянения. Кроме того, во время рейса он пил пиво прямо за рулём, сообщает tvpworld.

Как сообщили в полиции, около 22:00 в воскресенье в экстренные службы позвонил другой водитель, который заметил автобус №23, курсирующий между Катовице и Забже, двигавшийся по дороге зигзагообразно.

Позвонивший не только сообщил о происходящем правоохранителям, но и продолжил следовать за автобусом, передавая полиции информацию о его местонахождении. Благодаря этому сотрудники полиции смогли отследить транспортное средство и остановить его в городе Руда-Слёнска.

После остановки автобуса правоохранители проверили водителя на содержание алкоголя в организме. Алкотестер показал 2,75 промилле алкоголя. Это почти в 14 раз превышает допустимый в Польше уровень для водителей — 0,2 промилле.

По данным полиции, 63-летний водитель начал рабочую смену незадолго около 14:00. Вскоре после того, как он сел за руль автобуса и приступил к работе, мужчина начал употреблять алкоголь.

«Во время перевозки пассажиров, продолжавшейся несколько часов, он открывал и выпивал одну банку пива за другой», — сообщили в полиции.

После того как водитель протрезвел, его доставили в районный суд города Руда-Слёнска. Дело было рассмотрено в ускоренном порядке.

В понедельник суд вынес приговор. Водитель получил шесть месяцев лишения свободы, а также был лишён права управлять транспортными средствами сроком на шесть лет.

Кроме того, суд обязал мужчину произвести две выплаты по 10 000 злотых каждая. Общая сумма составила 20 000 злотых, что эквивалентно примерно 4 700 евро.

Одна из выплат предназначена для Фонда помощи жертвам преступлений и постпенитенциарной помощи, вторая — в пользу Государственного казначейства Польши.

Полиция также продолжает расследование по вопросу о наличии у водителя действительного водительского удостоверения. В частности, правоохранители проверяют, имел ли он право управлять автобусом с иностранными водительскими правами или выполнил ли требование об их замене на польские после шести месяцев постоянного проживания в стране.

Таким образом, помимо уголовного наказания за управление автобусом в состоянии сильного алкогольного опьянения, правоохранительные органы проверяют возможное нарушение водителем требований, касающихся использования иностранных водительских прав в Польше.

Поделиться:
1088

Актуально

Общество

Запускаются экспресс-маршруты M1–M6: как будет работать транспорт во время ремонта ...

Спорт

«Карабах» ведёт 1:0 после первого тайма матча с «Динамо» - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Политика

Мировые медиа широко осветили заявления Президента Ильхама Алиева, сделанные в ...

Общество

В Кяльбаджарском районе мужчина пострадал при взрыве мины

В мире

Из банковской ячейки Халука Левента вместо золота достали лекарства и витамины - ВИДЕО

Маск показал себя в образе Остина Пауэрса после «покупки» Британии - ВИДЕО

В Польше водителя автобуса из Азербайджана посадили в тюрьму за употребление пива за рулём

ВС Ирана заявили о полном контроле над Ормузским проливом

Выбор редактора

Драка в Масазыре: что на самом деле сказал «Сабах» в своём заявлении и почему это важно — разбираем детали

Кто кому платит: провал сделки ФИФА обнажил раскол между богатой Европой и развивающимися странами

От имени всех, не спросив каждого: «единогласие» УЕФА разошлось с позициями Баку и Праги

Bank of Baku: рост в долг, тающая доходность кредитов и растущие выплаты акционерам

AFB Bank, Yelo Bank и AccessBank: новая тройка возглавила антирейтинг Центробанка в июне

Новости для вас

Марко Рубио назвал Дональда Трампа «президентом мира» в годовщину соглашения между Баку и Ереваном

В Колумбии количество жертв землетрясения выросло до 164 - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

В Россию начали завозить бригады женщин из Северной Кореи

Владимир Зеленский: первое применение украинской баллистической ракеты может состояться осенью

Последние новости

«Карабах» ведёт 1:0 после первого тайма матча с «Динамо» - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 21:00

Гренада поддержала Инфантино и отказалась признавать действия в обход процедур ФИФА

Сегодня, 20:50

Мировые медиа широко осветили заявления Президента Ильхама Алиева, сделанные в Нахчыване

Сегодня, 20:40

Россия увеличила закупки электроэнергии из Азербайджана

Сегодня, 20:20

В Кяльбаджарском районе мужчина пострадал при взрыве мины

Сегодня, 20:00

Из банковской ячейки Халука Левента вместо золота достали лекарства и витамины - ВИДЕО

Сегодня, 19:45

Маск показал себя в образе Остина Пауэрса после «покупки» Британии - ВИДЕО

Сегодня, 19:30

В экосистеме ледника Туфандаг зафиксированы изменения

Сегодня, 19:00

Театральные премьеры и легендарные постановки знаменитых режиссеров будут показаны в рамках Baku International Arts Festival

Сегодня, 18:45

В Польше водителя автобуса из Азербайджана посадили в тюрьму за употребление пива за рулём

Сегодня, 18:30

Состоялась рабочая встреча по обмену опытом в сфере военной информации между министерствами обороны Азербайджана, Венгрии и Казахстана - ФОТО

Сегодня, 18:15

Обнародован состав сборной Азербайджана по парадзюдо на чемпионате Европы

Сегодня, 18:01

На границе Азербайджана задержан гражданин Ирана, пытавшийся ввезти наркотики

Сегодня, 17:38

17 «айфонов» и сотни запчастей: в аэропорту Баку задержан пассажир из Стамбула

Сегодня, 17:30

Мецаморская угроза или зеленый коридор? Баку предлагает Еревану выход из старой энергозависимости

Сегодня, 17:27

В Лянкяране начался пожар на открытой местности

Сегодня, 17:26

ВС Ирана заявили о полном контроле над Ормузским проливом

Сегодня, 17:15

В порту Роттердама произошел взрыв, есть погибший - ФОТО - ВИДЕО

Сегодня, 16:52

Лицо, находившееся в международном розыске, экстрадировано в Азербайджан

Сегодня, 16:47

Из России в Армению через Азербайджан отправлена очередная партия пшеницы - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 16:33
Все новости
Что думают азербайджанцы о перспективах мира с Арменией? - ОПРОС 1news.az
1news TV

Что думают азербайджанцы о перспективах мира с Арменией? - ОПРОС 1news.az

8 августа 2025 года в Белом доме состоялся исторический трехсторонний саммит с участием президента Азербайджана Ильхама Алиева, премьер-министра Армении Никола07 / 08 / 2026, 13:37
«Кусающиеся» цены на фрукты и овощи на рынке: Арбуз в маркете дешевле - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

«Кусающиеся» цены на фрукты и овощи на рынке: Арбуз в маркете дешевле - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

28 / 07 / 2026, 17:52
Улицы Баку: Общественный ориентир или напоминание о репрессиях - что скрывает имя Айны Султановой? - ФОТО - ВИДЕО

Улицы Баку: Общественный ориентир или напоминание о репрессиях - что скрывает имя Айны Султановой? - ФОТО - ВИДЕО

23 / 07 / 2026, 10:10
«Перила шатаются, коляски не проходят»: жители Бакиханова вынуждены рисковать жизнью каждый день - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

«Перила шатаются, коляски не проходят»: жители Бакиханова вынуждены рисковать жизнью каждый день - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

16 / 07 / 2026, 11:10
Нужно ли закрывать соцсети для подростков? - ОПРОС 1news.az

Нужно ли закрывать соцсети для подростков? - ОПРОС 1news.az

09 / 07 / 2026, 13:25
Севиндж Алиева о закулисье сериала «Mikrorayon», сравнении со «Словом пацана» и шансах выйти на Netflix - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Севиндж Алиева о закулисье сериала «Mikrorayon», сравнении со «Словом пацана» и шансах выйти на Netflix - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

09 / 07 / 2026, 13:10