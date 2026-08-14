 Не существует документа, закрепляющего за Ираном 50% Каспийского моря — бывший посол | 1news.az | Новости
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Не существует документа, закрепляющего за Ираном 50% Каспийского моря — бывший посол

First News Media10:27 - Сегодня
Не существует документа, закрепляющего за Ираном 50% Каспийского моря — бывший посол

Экс-посол Ирана в Азербайджане Мохсен Пакаин заявил, что не существует исторического договора или другого юридического документа, закрепляющего за Ираном 50% Каспийского моря.

По его словам, такая доля не устанавливалась даже в период существования СССР.

«Нет никаких документальных подтверждений того, что 50 процентов Каспийского моря принадлежало Ирану, а остальные 50 процентов — бывшему Советскому Союзу», — цитирует Пакаина издание Jamaran.

Он отметил, что промедление в ратификации Ираном Конвенции о правовом статусе Каспийского моря может ослабить позиции Тегерана в вопросах рыболовства, судоходства, экологии и других сферах.

В интервью изданию, говоря о рассмотрении в парламенте Конвенции о правовом статусе Каспийского моря, Мохсен Пакайин сказал: «Конвенция была подписана 11 августа 2018 года президентами пяти прибрежных стран, документ является результатом 20 лет интенсивной дипломатии, 52 экспертных совещаний, 10 встреч на уровне министров иностранных дел и 5 саммитов, проведенных по ней».

Напомним, что на днях официальный представитель Министерства иностранных дел Ирана Исмаил Бегаи заявил, что процесс ратификации Конвенции о правовом статусе Каспийского моря в иранском парламенте состоится в ближайшее время.

Бегаи сказал, что документ подписан, его правовые, политические и другие аспекты были изучены.

По его словам, 22 июля Конвенция была одобрена правительством Ирана и представлена в парламент. Ожидается, что в ближайшее время она пройдёт этап ратификации.

Представитель МИД подчеркнул, что Иран принимает решения о присоединении к международным документам с особой тщательностью, учитывая все аспекты. Такой процесс был проведён и в отношении данной Конвенции.

Бегаи отметил, что утверждение документа парламентом будет способствовать развитию сотрудничества между прикаспийскими государствами и предотвращению возможного злоупотребления этим водоёмом со стороны внерегиональных сил.

Он добавил, что некоторые вопросы, вызывающие обеспокоенность у иранской общественности, не отражены в этой Конвенции. По словам Бегаи, вопрос исходных линий будет обсуждаться в рамках отдельной конвенции.

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