В Загатале перевернулся автомобиль, есть пострадавшие

В Загатале перевернулся легковой автомобиль.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Qafqazinfo, инцидент был зарегистрирован в ночные часы на участке автодороги Гах - Загатала, проходящем по территории села Юхары Тала Загатальского района.

Так, легковой автомобиль марки «Lada Priora», которым управлял 17-летний житель города Загатала М. Р., вышел из-под контроля и съехал на обочину, после чего перевернулся.

В результате ДТП водитель М. Рамазанов, а также находившиеся в салоне пассажиры - жители села Мухах: 17-летний Тунар Ризван оглу Рамазанов, 17-летний Санан Камиль оглу Шабанов и 22-летний Гисмет Хикмет оглу Алиев - получили телесные повреждения различной степени тяжести и были госпитализированы в Загатальскую центральную районную больницу. Сообщается, что состояние одного из пострадавших, Т. Рамазанова, оценивается как тяжелое, состояние остальных раненых - как средней степени тяжести.

По факту проводится расследование.