Установлены виновные в пожарах в четырех районах Азербайджана - ФОТО

В регионах к ответственности привлечены пять человек, причастных к возникновению пожаров.

Сотрудники полиции установили лиц, причастных к пожарам, произошедшим накануне на территориях села Арабмехдибейли Агсуинского района, села Алар Джалилабадского района, села Нариманкенд Сабирабадского района и села Караджалар Саатлинского района, сообщает 1news.az со ссылкой на МВД.

В ходе расследования было установлено, что пожары возникли по вине жителей этих районов - Г. Мамедова, Ф. Фараджова, М. Азизова, С. Шахалиева и Р. Медждинова.

В результате пожаров на общей площади около 2 гектаров сгорели убранные сельскохозяйственные угодья и кустарник.

В отношении указанных лиц приняты соответствующие меры в соответствии с законодательством.