Иран намерен привлечь США и Израиль к юридической ответственности за преступления против граждан республики.

Об этом в интервью корреспонденту ТАСС сообщил посол Ирана в Таиланде Насреддин Хейдари. «Защита суверенитета и территориальной целостности Ирана, наряду с отстаиванием неотъемлемых прав иранского народа, остается нашим главным приоритетом в противодействии агрессорам. В дальнейшем мы будем добиваться привлечения к юридической ответственности за преступления, совершенные против иранских граждан и объектов гражданской инфраструктуры», — сказал он.

«Как вы помните, американская сторона уже как минимум дважды подрывала дипломатический процесс в ходе переговоров — несмотря на достигнутый прогресс — и незаконно выбирала путь агрессии против Ирана», — добавил иранский дипломат.

США и Израиль начали войну с Ираном 28 февраля. В июне Вашингтон и Тегеран подписали меморандум о взаимопонимании, предусматривающий немедленное прекращение боевых действий на всех фронтах на 60 дней. Затем в швейцарском Бюргенштоке прошли переговоры США и Ирана при посредничестве Дохи и Исламабада по реализации меморандума. Однако в ночь на 8 июля США возобновили масштабные удары по Ирану, обвинив его в нарушении условий достигнутых договоренностей в части, касающейся Ормузского пролива.

Источник: ТАСС