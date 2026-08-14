 TƏBİB о состоянии мужчины, пострадавшего при взрыве в Кяльбаджаре - ОБНОВЛЕНО | 1news.az | Новости
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Общество

TƏBİB о состоянии мужчины, пострадавшего при взрыве в Кяльбаджаре - ОБНОВЛЕНО

First News Media10:10 - Сегодня
TƏBİB о состоянии мужчины, пострадавшего при взрыве в Кяльбаджаре - ОБНОВЛЕНО

14 августа около 03:30 мужчина 1953 года рождения был госпитализирован в больницу имени Аббаса Саххата при Гянджинской объединенной городской больнице в связи со взрывом, произошедшим на территории, села Сарыел Кельбаджарского района.

Об этом в ответ на запрос 1news.az сообщили в TƏBİB.

«Пациенту с диагнозом «ампутация области правой лодыжки» была оказана необходимая медицинская помощь. В настоящее время его лечение продолжается, состояние оценивается как средней степени тяжести», - говорится в сообщении.

2026/08/13 20:00

В Кяльбаджарском районе Азербайджана, освобожденном от оккупации, произошел взрыв мины, в результате которого пострадал местный житель.

Как говорится в совместном заявлении Министерства внутренних дел, Генеральной прокуратуры и ANAMA, инцидент произошел на неразминированной территории.

Житель села Гайнаг Тертерского района, 1953 года рождения, Камран Шукюр оглу Сулейманов получил ранения, когда пас скот на территории, где ранее не проводились работы по разминированию.

По факту происшествия прокуратура Кяльбаджарского района начала расследование.

ANAMA, МВД и Генеральная прокуратура вновь призвали граждан соблюдать меры безопасности на территориях, где сохраняется минная опасность. В частности, гражданам рекомендуют обращать внимание на предупреждающие знаки, не приближаться к подозрительным предметам и не заходить на незнакомые и непроверенные участки.

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