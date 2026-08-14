Instagram впервые за 10 лет обновил логотип - ФОТО

Социальная сеть Instagram обновила свой текстовый логотип (wordmark), впервые изменив его дизайн за последние десять лет.

Об этом сообщил глава Instagram Адам Моссери в своем официальном аккаунте. По его словам, надпись Instagram в верхней части приложения не менялась на протяжении десяти лет, поэтому платформа решила обновить её.

Моссери отметил, что новый вариант выглядит «более чётким и современным», сохраняя при этом связь с оригинальным дизайном, а также присущие Instagram простоту и внимание к деталям.

Изменения коснулись именно текстового написания названия Instagram. Знакомая пользователям иконка приложения с градиентным изображением камеры при этом не менялась.

Новый wordmark уже вызвал активное обсуждение в социальных сетях. Некоторые пользователи обратили внимание на изменённое написание буквы «r» и заявили, что название стало выглядеть как «Instagzam».

Обновлённый дизайн будет постепенно появляться в различных элементах брендинга Instagram.