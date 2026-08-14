Перу рассматривает возобновление работы своего посольства в Азербайджане как важный шаг для развития отношений

Перу рассматривает возобновление работы своего посольства в Баку как важный шаг для развития отношений с Азербайджаном, учитывая стратегическое положение страны на Южном Кавказе, ее энергетический и торговый потенциал, пишет перуанская газета «La Razón».

По мнению автора, дальнейшее развитие отношений между двумя странами может иметь не только дипломатическое, но и экономическое значение. В частности, он обращает внимание на недавние объявления об инвестициях Азербайджана в Перу. Подчеркивается, что это открывает большие возможности для расширения сотрудничества между двумя странами.

Издание отмечает, что дальнейшее развитие дипломатических отношений Перу с Азербайджаном, наряду с политическими связями, может открыть новые перспективы и в сферах экономики, торговли и инвестиций.