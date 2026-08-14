В импортном растительном масле в Азербайджане нашли опасный загрязнитель

В ввозимом в Азербайджан растительном масле ряда зарубежных производителей выявлены нарушения.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Агентство пищевой безопасности Азербайджана (AQTA), в результате лабораторных исследований в представленных образцах масла был обнаружен технологический загрязнитель - 3-MCPD (3-монохлорпропан-1,2-диол), представляющий угрозу для здоровья человека.

В связи с выявленными несоответствиями в соответствии с законодательством были приняты надлежащие меры.

В частности, были введены ограничения на импорт на территорию страны продукции растительного масла отдельных производителей из ряда стран.

AQTA призывает субъекты предпринимательства, занимающиеся импортом растительного и пальмового масла, строго соблюдать показатели безопасности продукции и требования пищевой безопасности, установленные при импорте. Контрольные мероприятия будут продолжены.