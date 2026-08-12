 По факту обнаружения двух тел в лесу в Лянкяране возбуждено уголовное дело - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО | 1news.az | Новости
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По факту обнаружения двух тел в лесу в Лянкяране возбуждено уголовное дело - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Фаига Мамедова15:15 - Сегодня
По факту обнаружения двух тел в лесу в Лянкяране возбуждено уголовное дело - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

По факту обнаружения тел двух человек в лесистой местности в Лянкяранском районе возбуждено уголовное дело.

Об этом 1news.az сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры.

Согласно информации, 11 августа в районную прокуратуру поступило сообщение об обнаружении двух тел в лесистой местности неподалеку от села Хафтони Лянкяранского района. В ходе предварительного расследования было установлено, что найденные тела принадлежат Мирзоеву Хазару Вургун оглу (1997 г. р.) и Мамедовой Фидан Шахид гызы (2010 г. р.).

По факту в прокуратуре Лянкяранского района возбуждено уголовное дело по статье 125 (доведение до самоубийства) Уголовного кодекса Азербайджанской Республики, проводится предварительное следствие.

В настоящее время для выяснения всех обстоятельств происшествия, а также причин и условий смерти граждан назначены соответствующие экспертизы. Совместно с сотрудниками профильных государственных органов, в том числе органов внутренних дел, продолжаются необходимые следственные и оперативно-розыскные мероприятия.

12:30

Стали известны подробности о 29-летнем Хазаре Мирзоеве и 16-летней Фидан Мирзоевой, чьи тела были обнаружены в лесу в Лянкяране.

Выяснилось, что они приходились друг другу двоюродными братом и сестрой (по линии отца).

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Baku TV, отец Х. Мирзоева - Вургун Мирзоев - рассказал, что общался с сыном в день его ухода из дома.

«Я позвонил ему, он сказал, что едет в Лянкяран. Спросил, не произошло ли чего, он ответил, что все в порядке: «Мама там, еду к ней». Спустя день он стал недоступен. Затем я услышал, что дети пропали. Говорили, что они уехали в Баку. А вчера пришло известие, что найдены их тела...», - поделился отец погибшего.

Отметим, что тела переданы в Лянкяранский межрайонный зональный центр Объединения судебно-медицинской экспертизы и патологической анатомии. Причина их смерти станет известна после заключения экспертизы.

Напомним, что тела молодых людей, ушедших из дома шесть дней назад, были обнаружены вчера в лесистой местности Лянкярана, известной как «Ибади».

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