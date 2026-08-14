В селе Алыушагы установлен контрольный пост из-за сибирской язвы - ФОТО

В селе Алыушагы Самухского района установлен специальный контрольный пост.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Teleqraf, движение автомобилей в селе полностью открыто. На посту в основном контролируется вывоз и транспортировка мясо-молочной продукции из данной зоны.

На посту, к работе которого привлечены специалисты Агентства продовольственной безопасности Азербайджана (AQTA) и местного Ветеринарного управления, проезжающие автомобили проходят дезинфекцию. Кроме того, в крупных хозяйствах села созданы дезинфекционные барьеры (дезбарьеры).

Отметим, что 13 августа в отделение инфекционных заболеваний Объединенной больницы имени Аббаса Саххата города Гянджа с симптомами сибирской язвы («гара яра») были госпитализированы 11 человек. Подавляющее большинство из них - жители села Алыушагы Самухского района.

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